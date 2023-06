El emotivo llanto de Rodrigo de Paul al ver a Tini Stoessel sobre el escenario

escuchar

Tras una larga preparación, Tini Stoessel comenzó su nueva gira de diez shows en España y tres en Estados Unidos. La localidad europea de La Coruña fue la primera parada de la artista argentina, que se presentó a puro movimiento y talento, llevándose una gran ovación. Pero, también, fue su novio Rodrigo De Paul quien llamó la atención al ser captado en el momento en que las lágrimas corrían por su mejilla al verla sobre el escenario. Las especulaciones sobre el motivo del llanto fueron varias, y hasta se dijo que lo emocionó un tema que la cantante cantaba con su ex, Sebastián Yatra; pero luego se conoció el verdadero motivo de la reacción del futbolista y fue la propia Martina la que arrojó luz sobre el tema.

“Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza y poder estar acá es un gran logro. Gracias a ustedes por todo el apoyo”, fueron las palabras de Tini Stoessel en Barcelona, su segundo show en España. Sin poder contener las lágrimas, la joven de 26 años reveló la delicada situación que atraviesa, debido a su salud metal.

El llanto de Rodrigo de Paul al ver a Tini en el escenario

Fue tras esa declaración que las imágenes virales de Rodrigo De Paul llorando tomaron más relevancia aún, ya que hablan del orgullo por su novia, a la que viene acompañando frente a la adversidad que enfrenta. Es que, según la misma Stoessel, sentía que no iba a poder volver a subirse a un escenario. Por eso, al jugador y a sus amigas les saltaron las lágrimas al verla dando el show. Y fue mientras entonaba “Quiero volver”, uno de sus hits que compartía con su ex Sebastián Yatra, que el “Motorcito” y todo su círculo se mostró tan conmovido.

Respecto de la salud mental de Tini, la cantante brindó más detalles en una reciente entrevista con el diario El País, en la que aseguró que se está ocupando de salir adelante con ayuda terapéutica y apoyada en su círculo íntimo. “Hace tres semanas, estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales. No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”, expresó al mismo tiempo que aseguró que pensar en su gira por España fue el punto por el que sacó fuerzas para cumplir con sus objetivos.

El emotivo momento que Tini Stoessel compartió con sus fans

“Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy haciendo terapia todos los días. Y aquí estoy. Así que mi vida está buena de a ratos, como la de todo el mundo”, detalló respecto a cómo lleva adelante este problema que la obligó a hacer un parate para pedir ayuda.

En su experiencia personal, Tini señaló que decidió hablar sobre los ataques de pánico que tiene para poder acompañar a aquel que sufre lo mismo, para que esa persona “pueda sentir que no está sola, que no está loca, que todos podemos pasar por algo así y salir fortalecidos”, aseguró. Sus palabras tomaron gran repercusión entre sus fanáticos.

En los últimos meses, artistas como Alejandro Sanz y Karina “La Princesita” captaron la atención de sus fans al referirse a los salud mental que atraviesan y por los cuales decidieron tomarse un tiempo para ocuparse de salir adelante.

