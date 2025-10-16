El emotivo posteo de la novia de Liam Payne a un año de su trágica muerte en Buenos Aires

Un año después de la muerte de Liam Payne en Buenos Aires, su novia, Kate Cassidy, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales. La joven recordó al cantante británico con una postal en blanco y negro que conmovió a sus seguidores y a los fanáticos de todo el mundo del ex One Direction. “Hoy se cumple un año sin ti”, escribió la influencer emocionada por el primer aniversario de su pérdida. “Siempre odiaré las despedidas. Te extraño, Liam”, agregó en la publicación, que rápidamente acumuló miles de mensajes de apoyo.

“Él siempre está contigo Kate. Te amo siempre”; “Pensando en ti hoy y siempre Kate” y “Te envío infinitas cantidades de amor hoy dulce niña. Él SIEMPRE está contigo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en su emotiva dedicatoria. A su vez, en una historia de Instagram compartió una imagen inédita junto al cantante en la que se los puede ver abrazados y recostados sobre la nieve, momento que retrató para muchos el cariño que ambos se tenían desde hacía más de dos años.

El emotivo posteo de Kate Cassidy (Foto: Instagram @kateecass)

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024, a los 31 años, tras caer desde el balcón de un hotel en el barrio porteño de Palermo. El artista y su novia habían llegado a Buenos Aires el 30 de septiembre y durante su estadía se mostraron cercanos a sus fanáticos. Incluso se lo vio saludar a quienes se acercaron al Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. El 2 de octubre, ambos asistieron al show de Niall Horan, excompañero de banda de Liam, en el Movistar Arena.

El 12 de octubre, Cassidy regresó sola a su mansión en Florida, Estados Unidos. En ese momento explicó que su partida anticipada respondió a razones personales: “Estaba lista para irme. Amo Sudamérica, pero odio quedarme en un lugar por mucho tiempo. Se suponía que estaríamos allí cinco días, pero se convirtieron en dos semanas y pensé: ‘necesito volver a casa’”. También mencionó que debía regresar para cuidar a su perra Nala. La promesa era que Payne se reuniría con ella unos días después, pero ese reencuentro nunca ocurrió.

Posteo realizado por la novia de Liam Payne en sus historias de Instagram a un año de su muerte (Foto: Instagram @kateecass)

La historia de amor de Liam Payne y Kate Cassidy

Kate Cassidy y Liam Payne oficializaron su relación el 14 de febrero de 2024, aunque su historia comenzó mucho tiempo antes. Se conocieron en 2022 en un club nocturno de Charleston, Carolina del Sur, donde Cassidy trabajaba. “Su representante me dijo: ‘Liam Payne de One Direction está aquí, te encargarás de él esta noche’”, relató la joven en un video de TikTok.

Cassidy contó que conoció a Payne cuando tenía 23 años y se encontraba trabajando en un club nocturno (Foto: Instagram @kateecass)

Pero una interacción que esperaba ser solamente por temas laborales terminó por convertirse en algo más. La conexión entre ambos fue inmediata, al día siguiente salieron a almorzar, jugaron al bowling y realizaron un tour rápido por la ciudad. Sin embargo, Payne decidió posponer su regreso a Inglaterra tres días más para poder pasar más tiempo con ella.

La pareja hizo pública su relación en diciembre de ese año, cuando Cassidy compartió una foto junto a él en los British Fashion Awards. En la imagen, el cantante aparecía sonriéndole de manera cómplice, un gesto que muchos fans recordaron en las redes tras su muerte.