La trágica muerte del ex One Direction Liam Payne: un año sin respuestas y un juicio que se acerca

A las 17.04 horas de la tarde del 16 de octubre de 2024, un empleado del hotel CasaSur de Buenos Aires llamó al 911. “Tenemos a un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación. Necesitamos que manden a alguien, por favor”, rogó. Los servicios de emergencia no llegaron a tiempo. Tres minutos después, el célebre músico británico Liam Payne, de 31 años, se arrojó desde el balcón de su habitación, en el tercer piso. Murió al instante. Un año después, su muerte sigue rodeada de preguntas. La justicia argentina debe responder si hubo o no responsables, pero la causa ha pasado de un tribunal a otro y está a la espera de una definición que permita poner fecha al inicio del juicio oral. De los cinco imputados iniciales quedaron dos, acusados de vender estupefacientes a Payne. Ambos se declaran inocentes.

La autopsia reveló que el cantante y compositor falleció por politraumatismos y hemorragias causados por una caída de 12 metros. Había consumido alcohol, cocaína y antidepresivos por un lapso de al menos 72 horas, según el resultado de los análisis toxicológicos. En la hora previa a su muerte, la estrella británica bajó dos veces al vestíbulo y fue trasladado de vuelta hasta la habitación 310 por personal del hotel. La primera vez sufrió un episodio de ira y destrozó su portátil contra el suelo. La segunda, tuvo convulsiones y quedó semiinconsciente, según el testimonio de otros huéspedes. Después de acompañarlo a su habitación, el hotel se decidió a pedir ayuda. Fue demasiado tarde.

Liam Payne con su reloj Rolex que, supuestamente, tenía puesto entre dos y tres horas antes de arrojarse al vacío Instagram

Payne llegó a la Argentina el 30 de septiembre de 2024 acompañado por su novia, la norteamericana Kate Cassidy. El Gobierno de Estados Unidos exige que los extranjeros salgan del país para renovar el visado y se presenten ante una de sus embajadas para realizar la entrevista. El músico nacido en Wolverhampton, Inglaterra, eligió Buenos Aires porque le permitía asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan, dos días después. Tal y como tenía previsto, asistió al recital el 2 de octubre en el Movistar Arena y publicó en las redes videos en los que aparecía junto a Cassidy cantando y bailando. También publicó una foto con Horan, como testimonio del reencuentro.

Su imagen pública en ese momento parecía ser la del mismo rompecorazones que había enamorado a millones de adolescentes una década atrás. A su llegada al aeropuerto de Buenos Aires, en el recital de Horan y allí donde se dejaba ver, aparecían fans que lo reconocían y le pedían selfies. Él posaba con ellas sonriente. En privado, el momento de Payne era menos luminoso. En 2023 tocó fondo por sus problemas de adicción y un año después, aunque estaba mejor, aún los arrastraba.

Imagen que de Liam Payne y Kate Cassidy que compartió ella hace casi tres meses

El 3 de octubre tenía turno en la embajada norteamericano para su visado. Lo que iba a ser un trámite sencillo se complicó con la exigencia de que lo evaluase un psiquiatra por haber estado en varios centros de rehabilitación, según la declaración de su amigo Roger Nores. A partir de ese momento, el músico comenzó con un comportamiento errático que se agravó tras la partida de su novia a Estados Unidos el 12 de octubre.

Desde ese día, Payne quedó solo en Buenos Aires y exacerbó el consumo de alcohol y cocaína, llamó a trabajadoras sexuales y acosó telefónicamente a su ex, Maya Henry. Según el dictamen del fiscal Andrés Madrea, “Liam Payne procuró conseguir cocaína a través de empleados del hotel y otras personas, lo que consiguió -previo requerimiento- en al menos cuatro oportunidades a partir del dinero suministrado por su manager. El fiscal acusa a Brian Nahuel Paiz, uno de los imputados en la causa, camarero de un restaurante del barrio de Puerto Madero, de “haber entregado estupefacientes, precisamente cocaína, mediante precio” dos veces, el 14 de octubre de 2024. La primera, cerca de las 10 de la mañana, en el domicilio de Paiz, a donde el músico llegó en taxi, y la segunda, a las tres de la madrugada, en la habitación del hotel en la que Paiz permaneció durante cinco horas, hasta retirarse pasadas las ocho de la mañana. Según el fiscal, entre el 15 y el 16 de octubre, el exmiembro de One Direction compró cocaína a otra persona, el entonces empleado del hotel David Pereyra.

La reacción ante su muerte de los seguidores que se acercaron a la puerta del hotel de Palermo en donde falleció el cantante, casi un año atrás Natacha Pisarenko - AP

Tanto Paiz como Pereyra están en prisión preventiva desde su detención, el pasado enero. Los abogados de Paiz, los hermanos Juan Pablo y Fernando Madeo Faciente, defienden la inocencia de su cliente y reclaman que pueda esperar el inicio del juicio en libertad. “Estamos convencidos de que Brian es un chivo expiatorio, la sociedad siempre busca un culpable y terminó siendo Brian”, dice Juan Pablo Madeo Faciente.

El altar que erigieron los fans de One Direction frente al hotel donde el cantante perdió la vida Natacha Pisarenko - AP

El letrado cuenta que Paiz era un trabajador de clase media-baja del conurbano que estaba empleado como camarero y al que le gustaba mucho el arte. “Era una persona totalmente ajena a las cosas que le están imputando”, asegura al contar que de los mensajes entre Paiz y Payne no se puede deducir que le vendió cocaína. “Cuando tienen el encuentro y Brian vuelve a su casa, le dice que no tiene plata para pedirse un Uber. Ese es uno de los tantos mensajes que hay que demuestran que no hay venta”, subraya. En el caso de Pereyra, un testigo contó que le dijo que iba a comprar droga a un huésped del hotel y que contaba para ello con 100 dólares, que fueron vistos en su mano.

Homenaje a Liam Payne en el Obelisco porteño pocos días después de conocerse la noticia de su muerte Nicolás Suarez

La causa que investiga las circunstancias de la muerte de Payne recayó primero en la justicia nacional, pero esta se declaró incompetente y pasó al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, hasta que una apelación la devolvió hasta el punto de partida. La última palabra la tiene el Tribunal Superior de Justicia. De confirmar el tribunal actual, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 30, solo faltaría poner fecha para el inicio del juicio.

El video que publicó Kate Cassidy la novia de Liam Payne a nueve meses de la muerte del cantante

La familia de Payne y sus miles de fans se niegan a creer que no hubo responsables. Delante del hotel CasaSur, a los pies de un árbol, hay un altar con flores y fotografías del cantante que lo recuerdan. “Los del hotel fueron negligentes”, critica Valeria Riosa, administradora de la comunidad Forever LP Latam minutos antes de cubrir el memorial con plásticos para protegerlo de la lluvia que se avecinaba. “¿Por qué lo meten en la habitación de vuelta? Baja dos veces y en la segunda se descompone en el lobby, ¿por qué lo mueven y no piden ayuda desde acá? Nadie lo puede responder porque se mandaron una cagada, fue una negligencia”, continúa Riosa, enojada porque la justicia retiró las imputaciones a tres de los cinco acusados iniciales, entre ellos a la gerenta de CasaSur, Gilda Martín, y al jefe de recepción de ese día, Esteban Grassi.

Los restos de Liam Payne, en su traslado a Inglaterra Jonathan Brady - PA Wire

Sus fans preparan un homenaje sorpresa para el día 16 frente al escenario de la tragedia. En el cementerio británico, donde fue velado su cuerpo, un buzón rojo recibe cartas para sus familiares y su música está grabada en el cercano banco verde que recibe a quienes lo extrañan en la ciudad en la que encontró la muerte. “You and me got a whole lot of history, so don’t let it go, we can make some more. We can live forever” (Tú y yo tenemos mucha historia, así que no la dejes pasar, podemos hacer un poco más. Podemos vivir para siempre). Payne vivirá para siempre en la memoria de quienes no lo olvidan.