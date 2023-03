Sol, playa y monopatín: los días de Antonela Roccuzzo y sus hijos en Barcelona

escuchar

Fueron días muy intensos para Lionel Messi y sus seres queridos. Si bien todo comenzó con alegría tras el galardón a mejor jugador en los premios The Best, que entrega la FIFA, el jueves 2 de marzo, balearon el supermercado de sus suegros en Rosario y dejaron una amenaza por escrito dirigida a él. Tras el ataque, Antonela Roccuzzo se refugió con sus hijos en España para descansar y pasar tiempos juntos y compartió con sus seguidores un poco de la intimidad del viaje: días de sol en la playa, monopatín y momentos muy unidos.

La familia de “La Pulga” fue noticia durante los últimos días a raíz de un hecho que trascendió a escala internacional. En la madrugada del jueves, alrededor de las 3.20, dos atacantes en moto balearon 14 veces el supermercado Unión de Rosario, propiedad de los Roccuzzo. Asimismo, dejaron una nota escrita a mano: “Lionel Messi te estamos esperando. Javkin [Pablo, el intendente] es narco, no te va a cuidar”.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en la gala de los premios The Best el 27 de febrero

El nombre de Antonela Roccuzzo resonó aún más de lo normal en la última semana. El domingo 26 de febrero celebró sus 35 años rodeada de sus amigas en París y al día siguiente acompañó a su marido los premios The Best y causó furor con su sofisticado look y su cartera con forma de rosa roja. Pero, las sonrisas se esfumaron tras el ataque que sufrió su familia en Rosario. Si bien ella no hizo ningún tipo de mención al tema, si compartió con sus seguidores un poco de su fin de semana y el destino que eligió para refugiarse. Viajó a Barcelona con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro y además de esquiar, aprovechó para pasar una tarde al sol rodeada de sus amores.

El viernes la rosarina compartió en sus Historias de Instagram un video de su día de esquí en España con sus hijos. Lo musicalizó con “My Universe” de Coldplay y BTS, pero más tarde lo borró. Sin embargo, este sábado publicó nuevo contenido donde mostró el paseo al aire libre que disfrutaron en la playa Castelldefels. Mientras, Mateo y Ciro paseaban en monopatín, Thiago optó por una bicicleta.

Antonela Roccuzzo, Thiago, Mateo y Ciro Messi disfrutaron de España

A su vez, por lo que se pudo advertir en las imágenes, ella eligió el mismo transporte que su hijo mayor para moverse. Incluso, mientras pedaleaba, no solo grabó a los niños, sino también la espectacular vista al mar y lo compartió con los 34 millones de seguidores que tiene en Instagram.

Antonela Roccuzzo disfrutó de la playa con sus hijos

Además de pasear sobre ruedas, la rosarina y sus hijos se divirtieron en la playa. En una de las fotos que subió se pudo ver a los dos más pequeños de espaldas mientras jugaban en unas hamacas frente al mar. En la siguiente, se observó como los hermanos escalaron una inmensa estructura y Thiago fue el primero en llegar a la cima. Si bien había sol, no se sacaron los buzos, puesto que en Europa se atraviesa la temporada de invierno.

Thiago, Mateo y Ciro Messi se divirtieron en la playa y Antonela compartió las imágenes en las redes

La familia pasa unos días lejos de los escándalos y se refugia en su tan amada Barcelona. Sin embargo, algunos pensaron: ¿Y Messi? Lo cierto es que en varias oportunidades Antonela se mostró sola con sus hijos, ya sea en viajes o paseos por Francia, puesto que su marido tiene compromisos laborales y este fin de semana no es la excepción. Este sábado 4 de marzo, a partir de las 17, el París Saint-Germáin recibe a Nantes en el Parque de los Príncipes, lo cual explica por qué el campeón del mundo no los acompañó en esta ocasión.

