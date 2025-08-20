Marina Borensztein celebró sus 19 años de amor junto a Oscar Martínez con una conmovedora carta

Marina Borensztein celebró sus casi dos décadas de relación junto a Oscar Martínez con una emotiva carta que compartió en las redes sociales. En su nuevo aniversario, la escritora eligió un mensaje íntimo cargado de reflexiones personales y acompañado de imágenes que retratan distintos momentos de la pareja.

“Hoy hace 19 años que empezó nuestra historia de amor en este plano”, comienza el texto que la autora publicó en Instagram. “Muchas veces me pregunto qué vínculo habremos tenido Oscar y yo en otras vidas”, escribió.

La escritora recordó sus primeros encuentros y las sensaciones al comienzo de su noviazgo: “Cuando nos encontramos, nos abrazamos y yo sentí claramente que estaba nuevamente ‘en casa’”. Sin embargo, también reconoció las dificultades propias de cualquier pareja. “A pesar de ese sentimiento tan fuerte que no se me olvida, hay veces que siento que el desafío de amar incondicionalmente es muy difícil”, señaló.

La escritora reflexionó abiertamente sobre su relación de casi 20 años con el actor @marinaborensztein

En esa misma línea, Borensztein habló de los momentos de tensión que atravesaron a lo largo de los años. “Como todas las parejas que se aman de verdad, hay momentos en los que nos distanciamos con la mente por diferencias de la personalidad, por el cansancio de las rutinas y la vida misma, pero siempre en nuestro caso gana el corazón, el amor”, agregó.

La hija del recordado Tato Bores destacó, a continuación, la importancia de los proyectos compartidos: “Ya hemos hecho muchísimas cosas juntos y la aventura de seguir creando es más fuerte que ninguna diferencia”. Y enumeró los distintos roles que Martínez ocupa en su vida: “Oscar es mi compañero, mi amigo, mi maestro, mi familia, mi amante, mi amor”.

En su carta, la escritora también reflexionó sobre la convivencia y la vida en pareja. “No es fácil la vida de a dos, pero cuando el amor es inmenso, honesto, verdadero y viene de otro plano, creo que las cosas que no nos gustan se ‘aguantan’ porque se aprende de ellas y se las trasciende. Yo te elijo cada día, te respeto, te valoro, te admiro y también te ‘aguanto’. Feliz aniversario mi amor. Te amo”, concluye el mensaje.

Una nueva vida en Marbella

Hace cinco años, Borensztein decidió dar un giro radical en su vida y dejó atrás su piso de Recoleta para instalarse en España junto a Oscar Martínez, con quien se casó hace 14 años, y con su hija Malena, nacida de su primer matrimonio con Jorge Leyba. Hoy, instalada en Marbella, la autora de los best sellers Enfermé para sanar y Así me cuido yo asegura sentirse plena en este nuevo capítulo.

En una reciente entrevista con la revista ¡Hola!, la esposa del actor explicó: “Armar una casa de cero, construir otro nido, generar nuevos vínculos. Ahora nuestra vida es ésta”. En 2011, la escritora venció un cáncer bilateral de mama que redefinió su manera de ver el mundo. Desde entonces, se ha dedicado a difundir hábitos de alimentación saludable y bienestar, convencida de que “una alimentación más consciente, limpia, sin químicos ni tanto procesamiento es clave para tener un cuerpo más sano”.

El gran cambio comenzó en 2020, en plena pandemia. Tras la muerte de su madre, Berta Szpindler, la familia viajó a Madrid porque Martínez debía retomar la filmación de Competencia oficial. En principio, la idea era quedarse solo unos meses, pero su hija atravesaba una difícil etapa de ataques de pánico y mostró signos de mejoría en el nuevo destino. “Volvió a salir a la calle, recuperó su vida social. Un día me dijo: ‘Mamá, yo no vuelvo a Buenos Aires’”, contó la autora a la revista.

El plan de regresar se fue postergando y, lo que parecía una pausa, terminó siendo un nuevo comienzo: primero un pequeño departamento en Madrid y luego una casa en Marbella. “Fue un megadesafío decir ‘empecemos todo de vuelta’. Sacar el registro de conducir, buscar seguro médico, rehacer nuestra vida desde cero. Hubo momentos de dudas, pero siempre volvemos a la idea de que hicimos bien”, relató.

El amor, asegura, fue el gran motor para sostener este cambio. Borensztein y Martínez se conocieron en 2006 y en 2011 celebraron su boda en una íntima ceremonia en Buenos Aires. “Me banca en todas y yo a él. Y creo que ese amor tan grande es lo que hizo que todo esto fuera posible”, confesó la escritora sobre su vida junto al actor.