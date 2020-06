Furioso, el actor se refirió al concepto empleado por el Gobierno como argumento para intervenir la cerealera Vicentin y además, opinó sobre el Congreso y la Justicia Crédito: Captura Twitter

Alfredo Casero reapareció ayer en un video que circula por las redes sociales en el que enlazó una serie de picantes declaraciones para manifestarse, entre otras cosas, en contra del concepto de "soberanía alimentaria" esgrimido por el Gobierno para intervenir la cerealera Vicentin. Sobre este tema acusó al presidente Alberto Fernández de ser "un mentiroso".

Además, el actor se refirió de manera contundente a la situación actual del poder legislativo al exigir "abran el p... Congreso" y también hizo alusión a la justicia, el pedir que los judiciales que dejen "de rascarse los h...".

El video de Casero circula por las redes sociales y él mismo lo compartió en su cuenta de Twitter. Allí se lo ve al actor y humorista en el asiento delantero de un auto, en actitud seria y en primer plano.

Habitualmente crítico del kirchnerismo y autor de declaraciones fuertes contra el actual oficialismo, el actor comenzó este video con una serie de insultos, en los que incluyó al presidente: "Quería decirles a las bestias, brutas, berretas (más insultos), todos los políticos mentirosos, y al presidente mentiroso, que nos mintió abiertamente como si fuéramos imbéciles".

Soberanía alimentaria

Luego, Casero se explayó sobre el tema central de su exposición, que es el concepto de "soberanía alimentaria", uno de los argumentos que utilizó el Poder Ejecutivo para proceder a la intervención de la empresa cerealera Vicentin y para anunciar la posibilidad de su futura expropiación.

"La soberanía alimentaria -explicó el humorista, siempre en tono de enojo- es para cuando un país no produce un carajo y no tiene que pedir nada afuera. La soberanía alimentaria no es para nosotros, que somos un país productor y somos exportadores, o lo éramos".

A continuación, Casero arremetió contra el Gobierno: "Ustedes están choreando nuevamente y están choreando en grande. Alberto Fernández, usted es un mentiroso, dice una cosa y al otro día dice otra. Eso es grave".

"Abran el p... Congreso"

Luego, en el mismo tono de contundencia y furia, Casero habló sobre el poder legislativo. "Y la otra cuestión es: abran el p... Congreso. No podemos permitir que nos lleven puestos por más que sean minoría. Abran el p... Congreso", señaló.

Y tampoco escaparon a sus críticas los miembros de la justicia. "Déjense de rascar los huevos los judiciales, salgan a trabajar y solucionen los problemas que tenemos en la justicia que son terribles. No solamente los problemas que tiene la Chancha Reina", dijo el actor.

Para finalizar su video, Casero volvió sobre el concepto de soberanía alimentaria con un pedido y una advertencia: "Les ruego por favor que paremos con esto. Somos un país que toda la vida fue agroexportador. Cuidado con la gente del campo, que apoyo totalmente. Tengan cuidado porque el campo no es manso".