Anna del Boca, la hija de Andrea, habló sin vueltas sobre la posibilidad de reemplazar a su madre en Gran Hermano

Tras la fuerte caída que sufrió el lunes por la noche, Andrea del Boca abandonó definitivamente Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Según confirmaron desde la producción, se golpeó la boca y, tras ser ingresada al hospital, los médicos determinaron que no podía regresar a la competencia. A partir de esto, se especuló con la posibilidad de que su hija Anna del Boca, quien tomó gran protagonismo en los medios durante las últimas semanas, pudiera ingresar en su lugar. La joven fue consultada al respecto y reveló si estaría dispuesta o no a sumarse al juego.

“Están negociando o, por lo menos, hablando desde Telefe, desde la productora, desde Gran Hermano, para que entre a la casa como reemplazo de Andrea del Boca su propia hija Anna”, sostuvo el periodista Daniel Ambrosino en la emisión del martes 7 de abril de Intrusos (América TV). Señaló que la joven podría ingresar al reality, pero que previamente debían tener ciertas conversaciones. “Anna lo primero que quiere es estar segura de que Andrea esté bien, por lo menos recuperándose del accidente”, señaló.

Anna del Boca, posible reemplazo de Andrea en Gran Hermano

Luego del brutal accidente, Anna del Boca contó en La Jugada, el stream de Telefe, que desde la producción le avisaron que su madre no quería regresar al programa: “Está muy movilizada, fue como un cimbronazo. No puedo ver el video de la caída porque es muy impresionante. Se ve muy fuerte”.

A partir de las especulaciones y rumores que circularon en las últimas horas, le preguntaron si recibió alguna propuesta para ingresar a la casa. “Jamás iría por encima de la producción y del mismísimo conductor Santiago del Moro. Me llamaron mucho. Siento que soy Hannah Montana. Hoy salí a comprar un maple de huevos y cuando volví tenía toda la prensa afuera. Hay mucho revuelo”, expresó.

"Por supuesto que entraría", dijo Anna del Boca sobre la posibilidad de sumarse a Gran Hermano en reemplazo de su madre

Sin embargo, como no contestó a la pregunta inicial, Federico Popgold fue directo al hueso y quiso saber si entraría a la casa de Gran Hermano. Tras unos segundos de silencio, Anna dejó en claro su decisión: “Creo que ya tengo el apoyo público de Mica Viciconte -una de las conductoras del stream- que dijo que me iba a apoyar si entro. Yo ya gané, por supuesto que entraría“.

Luego de que revelara que estaría dispuesta a ingresar como participante, y que incluso seguramente se uniría al grupo que dejó su madre, contó que mantuvo una conversación con ella, luego de que saliera de la casa y fuera trasladada al hospital. “Llegué a la madrugada al hospital. Cuando la vi, estaba rota en llanto. Estaba aún más pálida, tenía todo el rímel corrido y la boca llena de sangre. Tuvieron que hacerle puntos y tiene la paleta desplazada para atrás”, reveló y admitió que no esperaba que el reencuentro entre ella se diera en esas condiciones.

Aunque hasta el momento no está confirmado que efectivamente Anna del Boca ingrese al certamen, está claro que, por lo menos de su parte, no habría oposición.

Cómo fue la caída que dejó a Andrea del Boca fuera de Gran Hermano

El lunes 6 de abril, alrededor de las 20, la actriz se resbaló en el piso de la cocina. Cayó de frente al suelo y se golpeó la cabeza con una de las puertas del mueble adyacente a la heladera. Sus compañeros se acercaron a ayudarla y rápidamente ingresó personal médico para asistirla. La retiraron en camilla y la trasladaron al hospital. Las imágenes de la transmisión 24 horas del reality se viralizaron rápidamente y generaron preocupación en la audiencia.

Andrea del Boca se accidentó en Gran Hermano 2026 y fue sacada en ambulancia tras el golpe

“Fue un accidente doméstico, se le trabó la chancleta. No tuvo reacción para frenar el golpe, y ahora le están haciendo una tomografía facial y radiografía de tórax”, expresó momentos más tarde Santiago del Moro. Si bien en un momento se especuló con que podría reingresar, finalmente el martes confirmó que, por recomendación médica, Del Boca no regresará a la competencia.