“Me agaché”: el enojo de un camarógrafo de Gran Hermano que insultó a Nacho Castañares

Tras tres meses y medio de encierro, los concursantes de la casa más famosa del país acumulan diversas anécdotas y Nacho Castañares parece atraerlas en Gran Hermano (Telefe). Hace unos días, el participante protagonizó una extraña situación en la que pareció que ocurrió un suceso paranormal en una de las habitaciones, cuando un carrito de la compra giró sobre su eje sin que lo tocara. Ahora el joven de 19 años vivió un inédito momento con uno de los trabajadores de la producción.

Mientras Lucila “La Tora” Villar estaba sentada en su cama, el nacido en Almagro le relató el peculiar episodio que presenció. “Estaba regando, así, y, en un momento, quería pegarle a la esquinita. Entonces me agaché y [el agua] se fue un poco por debajo de la puerta y uno dijo: ‘Pero, ¡la conch... de la lora!’”, contó Nacho a su pareja en la casa, mientras no podía contener la risa.

“Pero, ¿quién sería? Porque el camarógrafo no se supone que está ahí”, cuestionó la concursante de Berazategui, que se sumó a la carcajada de su compañero. “No sé, estaba regando y se escuchó eso. Le regué abajo en las patas”, sentenció Nacho.

Julieta Poggio contó su cruce con un camarógrafo en Gran Hermano

No es la primera vez que uno de los concursantes de la casa más famosa del país relata que tuvo interacción con algún trabajador de la producción de Gran Hermano. En diciembre pasado, Julieta Poggio le contó a sus compañeros que escuchó un ruido en la habitación y vio a un hombre con el teléfono pegado al vidrio: “Le vi el celular y me tiró un beso. Nunca le había visto la cara así a alguien, lo miré a los ojos y desapareció y no lo vi más. No le quedaba otra”, destacó la modelo porteña. Y, ante las dudas de si este hecho cumpliría las reglas del reality, apuntó: “Debe estar permitido eso”.

