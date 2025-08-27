El enojo de Dalma y Gianinna Maradona con la prensa tras el choque de Claudia Villafañe

La noticia del accidente que sufrió Claudia Villafañe en las inmediaciones del estadio Monumental generó preocupación inmediata en el mundo del espectáculo. Aunque, rápidamente, se confirmó que la exesposa de Diego Maradona solo había sufrido una lesión leve en la cabeza, la situación tomó otro rumbo cuando sus hijas, Dalma y Gianinna, salieron con fuerza a cuestionar a la prensa por lo que consideraron información malintencionada.

En un primer momento, las hermanas Maradona usaron sus redes sociales para llevar tranquilidad y agradecer los mensajes de apoyo que recibieron. Sin embargo, el alivio duró poco. Los titulares de algunos medios que hablaban de un supuesto estado grave de su madre hicieron que ambas decidieran responder con dureza.

El contundente mensaje de Dalma Maradona (Foto: Captura de Pantalla de Instagram @dalmamaradona)

Dalma, con sus casi dos millones de seguidores, no se guardó nada: “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron tres puntos no es una noticia de gran repercusión, pero ¿qué tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así?”, escribió en una historia de Instagram. Y agregó: “Listo, ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”.

En paralelo, Gianinna también se volcó a las redes para desmentir versiones alarmistas: “Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”. En su mensaje, apuntó directamente contra los medios que, según ella, buscaron generar preocupación innecesaria: “Mi hijo y mis amigos saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación que generan los titulares es inmanejable. Los detesto”.

El descargo de Gianinna Maradona en Instagram (Foto: Instagram @giamaradona)

A los pocos minutos decidió subir otra imagen en negro, en la que relató el dolor que sintió ella y su hijo Benjamín el día en que murió su padre. “El 25 de noviembre del 2020 al mediodía yo recibí un llamado, el que no hubiese querido recibir nunca. La voz de esa hija de puta y sus palabras todavía no me las puedo sacar de la cabeza. Salí corriendo de mi casa sin pensar en lo que podía llegar a pasar. ‘Tu papá se descompensó, pero vení tranquila...’”, recordó.

“Los medios se enteraron antes que yo pueda mirar a los ojos a mi hijo y contarle semejante tristeza. Estaba por Zoom haciendo una materia del colegio, pues pandemia, y un compañero le preguntó si era verdad lo que estaban diciendo en la TV. ‘Dicen en la tele que se murió tu abuelo’. Él fue a buscarme a mí, pero yo ya no estaba. Ser la hija de Maradona y que los medios nunca reparen en nada me quitó la posibilidad de mirar a los ojos a mi hijo y decirle yo misma que su abuelo se había ido al cielo”, continuó con tristeza.

Gianinna Maradona también recordó el día en que murió su padre, Diego Maradona, y cómo se enteró su hijo Benjamín de la noticia (Foto: Historias de Instagram @giamaradona)

“Todavía eso duele, sigue en carne viva... Hoy él volvía de entrenar y lo mismo. No es justo que asusten, aterren, paralicen el corazón del que está recibiendo la noticia. Gracias a Dios, esta vez todo fue una gran mentira”, concluyó.