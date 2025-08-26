Qué pasó con Claudia Villafañe frente a la cancha de River

Durante la mañana del martes, alrededor de las 10:15, Claudia Villafañe protagonizó un choque automovilístico cerca del estadio de River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires. La Policía investiga las circunstancias del incidente, que involucró a la camioneta que conducía Villafañe y a otro vehículo particular. Debido al impacto, la exesposa de Diego Maradona se dirigió a un centro de salud para realizarse controles.

¿Qué ocurrió con Claudia Villafañe cerca de la cancha de River?

Claudia Villafañe se vio involucrada en un choque en la avenida Udaondo, cerca del Puente Labruna y el estadio de River Plate. Según el informe policial, la camioneta que conducía Villafañe habría realizado una maniobra en U, lo que provocó una colisión leve con otro vehículo. Se investiga si esta maniobra constituye una infracción de tránsito, por lo que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para determinar las responsabilidades en el incidente.

El estado de salud actual de Claudia Villafañe

Tras el incidente, Claudia Villafañe sufrió una lesión leve en la cabeza y a pesar de la presencia de médicos del SAME en el lugar, la exmujer de Diego Maradona se negó al traslado y se dirigió por sus propios medios a un centro de salud cercano para realizarse controles necesarios. En un mensaje enviado a Marina Calabró en América TV, Villafañe le aseguró a la periodista: “Estoy bien“. En diálogo con LA NACION vía WhatsApp, Villafañe añadió: “Fue un choque, nada más. Muchas gracias por preguntar”.

El informe policial sobre el choque

El informe policial al que accedió LA NACION detalla que el choque ocurrió a las 10:15 en la avenida Udaondo. Los efectivos policiales confirmaron que la camioneta conducida por Villafañe habría realizado una maniobra irregular, lo que provocó la colisión con otro auto. Las fuentes consultadas agregaron: “Respecto a la parte damnificada la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, [Villafañe] presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.