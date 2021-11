Georgina Barbarossa recordó a su marido, a 20 años de su asesinato: “Mi amor sigue intacto”

Georgina Barbarossa utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su marido Miguel Ángel Lecuna, el “Vasco”, a dos décadas de su asesinato.

“Hoy 20 años y mi amor sigue intacto. Todo el tiempo te recuerdo y te siento conmigo. Gracias por los maravillosos hijos que tenemos y la familia que supimos formar”, comenzó la publicación Georgina que ilustró con una foto junto a su marido y sus dos hijos.

El emotivo posteo de Georgina dedicado a su marido. Fuente: Instagram

“Gracias mis hijos divinos por todos estos años. Lo extraño cada día más. Fuimos muy felices y luchamos mucho por formar esta maravillosa familia. Muchas discusiones, mucha pasión, mucho amor. No sé cómo sería ahora, quizá un viejo cabrón, pero era mío, era nuestro, y lo amábamos. Y lo amamos”, continuó. “Cuánta falta me hace... Perdón, me puse triste. Los amoooooo y estoy orgullosa de ustedes siempre. Gracias familia y amigos por estar siempre, siempre”, concluyó la conductora.

Hace unos meses, mientras participaba de MasterChef Celebrity, la actriz se había referido a su marido. “Cada día lo extraño más a Vasco. Fue el gran amor de mi vida, y mirá que nos peleábamos y discutíamos”, señaló en diálogo con Catalina Dlugi, y agregó que todavía se sigue comunicando con él. “Lo extraño y le sigo hablando, le sigo diciendo. ‘Vasco, los chicos’; “Vasco, tal cosa’. Antes de salir a escena lo invoco. Siento que está a mi lado”, comentó en el ciclo Agarrate Catalina.

El marido de Barbarrosa fue asesinado en un taxi, en 2001, cuando fue abordado por dos delincuentes que, en complicidad con el chofer, intentaron robarlo y lo apuñalaron.

Ya en 2016, solo quedaba en prisión Oscar Barros, el autor material del asesinato, que ese año salió en libertad por buena conducta, cuando todavía faltaban siete años para que se cumpliera la condena a 21 años que le habían impuesto. “Realmente me pone muy triste. Tengo una gran impotencia, una gran tristeza. No puedo hablar mucho. Pero ya está. Ya está hecho. No podemos hacer nada. Lo que necesitamos son leyes que se cumplan”, aseguró Barbarrosa en aquel momento.

En 2018, en PH Podemos Hablar, Georgina confesó qué haría si se encontrara a la banda que mató a su marido: “Estoy indignada, si me los encontrase cara a cara les diría ‘que no te pase porque nos arruinaste la vida’. No me gustaría encontrarlos. Lo peor que me pasó en la vida fue el juicio…. Mi abogado me dijo ‘miralos de otra manera porque te van a echar’. Me quería abalanzar… me tiré sobre uno de ellos y le dije ‘te voy a matar hijo de p...’. Me agarraron, en el momento lo quería matar, y no estoy a favor de la pena de muerte”.