Fuerte polémica en Gran Hermano: qué paso entre Luciana y Bati y por qué Santiago del Moro sacó un comunicado

En medio de una semana con varias novedades en Gran Hermano 2025 (Telefe), un nuevo escándalo tiene en vilo a los seguidores del reality, quienes no pasaron por alto la denuncia de Santiago “Bati” Larrivey sobre los comentarios subidos de tono que le hizo Luciana Martínez. A raíz de esto, Santiago del Moro adelantó que esta noche habrá un comunicado.

Santiago del Moro comentó que esta noche habrá comunicado por la situación de Bati con Luciana (Foto: Captura Instagram/@santidelmoro)

“Ante tantas consultas les confirmo que esta noche habrá comunicado de Gran Hermano con respecto a lo que manifestó Bati”, escribió el conductor desde las stories de su perfil de Instagram, cuenta en la que acumula 4.7 millones de seguidores.

El posteo de del Moro llegó luego de que circularan en las redes sociales algunas imágenes de lo que uno de los nuevos jugadores comentó delante de Chiara, Marcelo y Ulises. En una conversación se refirió a las situaciones que lo incomodan, entre estas, una en la que Luciana le hizo caricias en el rostro mientras estaban en el patio.

Fuerte polémica en Gran Hermano: qué paso entre Luciana y Bati y el comunicado de del Moro

“Me perdí en tus ojos”, le dijo la santacruceña y agregó: “¿Cómo me vas a mirar?”. Al escucharla, un tanto nervioso, Bati lanzó: “Como te estoy mirando, con cara de alejate”.

Pero lejos de dejar la conversación ahí, la concursante insistió: “Si estoy arriba, ¿cómo me mirás?”. “Ay, Luciana, basta”, sentenció el concursante y, al mirar la cámara, comentó: “Mamá, Luciana me molesta”.

Al continuar la charla con los chicos en la habitación, Bati manifestó su incomodidad: “No sé cómo decirle basta. No es que me haga cringe. Ya me incomoda. En la posición de ella, me la puede retrucar y hacerme cag*** fuego. Victimizándose a lo Emma Vich en su momento. Usando palabras cancelables".

Y agregó: “Si es cizañera, lo puede llevar para allá. Si la corro, si la freno, lo puede llevar para cualquier lado de eso. Si tergiversa una conversación pelo**** como si alguien se robó un queso”.

Pero eso no fue todo. Además, el contador de 33 años contó que cuando fue a la habitación para recostarse vio que la foto que tiene junto a su novio detrás de la cama estaba dada vuelta.

Fuerte polémica en Gran Hermano: qué paso entre Luciana y Bati y el comunicado de del Moro

“Es constante, yo estoy caminando y viene y me apoya. Yo lo llevo primero para el lado del chiste, no le puedo decir ‘cortala, hija de pu**’. Pero ya le dije”, siguió su descargo el jugador.

Y completó: “Se lo dije en la fiesta, que encima corría para que no me joda. Se lo dije acá en la cama, que se me vino a acostar en la cama y dio vuelta la foto de Juani y le dije que se ubicara. Después vuelvo a dormir acá y estaba de nuevo la foto de la vuelta. Como que ya me cansó”.