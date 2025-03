Tras ser acusada por Bati, la reacción de Luciana al escuchar el comunicado de Gran Hermano

Este miércoles, Santiago del Moro anunció en sus redes sociales que iba a haber un comunicado en Gran Hermano (Telefe) durante la gala, debido a la denuncia de Bati a Luciana por sus comentarios subidos de tono. A raíz de eso, el dueño de la casa le habló a los protagonistas y ellos respondieron. Además, la santacruceña cuestionó la manera en la que procedió ‘el Big’.

“Es natural que, tras tantos días de convivencia, se produzcan diversos vínculos entre ustedes; amistad, compañerismo, incluso conexiones donde la atracción dice presente. Yo aliento, celebro ese tipo de relaciones. La galantería, el piropo y también los comentarios en donde asoman doble sentido no tiene nada de objetables si ambas partes están de acuerdo”, le dijo Gran Hermano a los participantes, mientras estos escuchaban con mucha atención.

Bati denunció a Luciana por acoso

Y siguió: “Pero la cuestión cambia sustancialmente si una persona expresa su incomodidad. En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenan de preocupación. Quiero referirme al acercamiento que existe entre Bati y Luciana, y al notorio malestar de Bati ante conductas que él considera inapropiadas o excesivas de parte de ella“. En ese sentido, comentó que el platense de 33 años se acercó al confesionario para manifestar su malestar: “Si bien manifestó que él mismo se encargaría de resolverlo, mi deber, no obstante, es hablar con mucha seriedad sobre lo sucedido”.

Sin embargo, decidió no aplicar sanciones y hacer solo un llamado de atención: “Aunque se trate de un tema sensible, delicado, decidí, por ahora, no aplicar sanciones, pero quiero decirte algo, Luciana, y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Quiero recordar que en mi casa, al igual que en la vida, están permitidos todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, siempre y cuando cuenten con la aceptación y el consentimiento de las partes involucradas. Entiendo que hay límites que no deben cruzarse si alguien dice no“. Por último, expresó: “Sepan que cuentan con la libertad absoluta para interactuar como quieran, pero estaré muy atento a que no sobrepasen las fronteras del respeto y conviertan una relación que debe ser sana y placentera en algo reprobable que me obligue a proceder con severidad”.

Sorprendida, Luciana quiso decir unas palabras. “Hablaba hoy con mis compañeros, que me hubiera gustado que Gran Hermano también me llame al confesionario para preguntarme a mí, en primera persona, qué está sucediendo con esto. Todo empezó como un juego, acá nada es a propósito, por lo menos de mi parte no tengo ninguna intención con Bati, nada más que divertirme”, manifestó y cerró: “Siempre fue en modo de gracia, de joda. Y hoy sí, Bati me dijo que por ahí estaría bueno que la cortemos o que no suceda más esto porque lo incomodaba y yo le di el okay. Me alejé y para mí fue tema cerrado”.