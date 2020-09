Inés Estévez, furiosa por quedarse afuera de Pequeña Victoria: "Me volaron"

Inés Estévez expresó su enojo a través de su cuenta de Instagram por su desvinculación de la segunda temporada de Pequeña Victoria Fuente: Archivo

Después de que se conociera que la ficción Pequeña Victoria (Telefe) fue nominada a los premios Emmy Internacional a mejor telenovela, también se supo que la tira tendrá una nueva temporada, pero que Inés Estévez ya no formará parte de la historia.

A través de su cuenta de Instagram, Estévez compartió un video junto a sus compañeras de la novela Julieta Díaz, Natalie Pérez y Mariana Genesio, en cual escribió un fuerte descargo por su desvinculación de la ficción en la que interpretó a Selva, la taxista que lleva a Bárbara (Pérez) al hospital cuando rompe bolsa.

"Bello saber que Pequeña Victoria está nominada a los premios Emmy Internacional. Una pena que esta segunda parte no me haya integrado al plan. Hay otros autores, no más casa Diana y no más Selvita", comenzó la actriz en su publicación. Y disparó: "Sabor agridulce".

"Hasta julio formaba parte de este proyecto. Hasta hace un par de semanas, en menor medida también iba a participar. Súbitamente ya no. Comunico el caso porque Telefe no se ha hecho cargo de la expectativa laboral ni del perjuicio que ocasiona que otros proyectos no me sumen porque suponen que integro este", indicó Estévez, enojada.

Por otro lado, le dedicó un tierno mensaje a sus compañeras de elenco: "Saludo a mis hermosas compañeras con las que nos unirán siempre encuentros, amor, conversa y copas".

Y agregó: "Agradezco a todxs lxs espectadxres que me escribieron adhiriendo e identificándose con mi personaje. Y celebro haber ayudado a muchas mujeres a deshacerse de porciones de vida ineficaces y atreverse a lo nuevo. Es increíble lo que puede un rol constructivo".

Sin embargo, el conflicto no finalizó allí. En Twitter, una seguidora preguntó si la actriz iba a seguir en la novela y fue la misma Estévez quien respondió contundente. "No. Me volaron. Pero antes me tuvieron un año esperando y diciéndome que se hacía la segunda temporada. Que no agarre otros trabajos y blá. Hermoso todo", sentenció.