El entrenamiento de Tom Holland a sus 30 años para ganar músculo

Tom Holland tiene una rutina estricta que se volvió famosa entre sus seguidores para mantener su cuerpo en estado a sus 30 años. El actor contó cómo es su experiencia con Cindy, un circuito de CrossFit que combina dominadas, flexiones y sentadillas durante 20 minutos.

A sus 30 años, Tom Holland sigue una rutina estricta para mantener su cuerpo firme (Fuente: Captura / El hombre araña : un nuevo día)

Qué contó el actor sobre los ejercicios que realiza con Cindy

“No tenés que pensar en nada, solo contás tus rondas”, explicó Holland en la entrevista recogida por LA NACION en agosto. El intérprete dijo también: “Creo que mi récord es de 27 rondas”. Esa cifra corresponde a su relato personal, no a una meta recomendada para cualquier lector.

La versión clásica, tal como la publica CrossFit, propone completar rondas de cinco dominadas, diez flexiones y quince sentadillas sin carga. El tiempo total es de 20 minutos y cada persona registra las rondas y repeticiones que logró dentro de ese período. Recordar una secuencia sencilla no significa que todos puedan ejecutarla con la misma dificultad.

La variante que reemplaza la barra por una carrera

La propuesta retomada por el medio alemán Fit For Fun cambia las cinco dominadas por una carrera de 50 metros y conserva las diez flexiones y las quince sentadillas. La duración continúa siendo de 20 minutos.

La rutina de Tom Holland - @purposetholland

Esa modificación permite prescindir de una barra para colgarse, pero también cambia el estímulo del circuito. Correr no reproduce el trabajo de tracción de las dominadas. Por eso, la adaptación puede describirse como una alternativa inspirada en Cindy, no como una forma idéntica de realizar el entrenamiento del actor.

Tampoco corresponde atribuirle a Holland el resultado de esa versión. Sus 27 rondas fueron relatadas en relación con la secuencia que incluía dominadas. Comparar ambas cifras como si fueran pruebas equivalentes escondería la diferencia principal entre los ejercicios.

Un formato adaptable, no una competencia con Holland

El CrossFit ofrece variantes para distintos niveles. Entre sus modificaciones aparecen las remadas en anillas o las dominadas asistidas, las flexiones con apoyo elevado y sentadillas adaptadas al rango de movimiento disponible. Su ejemplo para principiantes reduce además el tiempo a doce minutos y la cantidad de repeticiones por ronda.

La referencia no es reproducir la marca de una celebridad. Una sesión de 20 minutos tampoco garantiza por sí sola un aumento determinado de masa muscular.

Holland lleva una rutina de entrenamiento estricta combinada entre CrossFit y cardio (Fuente: Courtesy of Sony Pictures) Courtesy of Sony Pictures

La distinción entre las dos propuestas permite recuperar lo sustantivo del testimonio de Holland: una secuencia breve y fácil de recordar. La variante con carrera ofrece otra forma de organizarla, pero pertenece a la adaptación editorial y no a una nueva declaración verificada del actor.

La noticia en pocas líneas

¿Qué ejercicios incluye la rutina Cindy que describió Tom Holland? La rutina Cindy incluye cinco dominadas, diez flexiones y quince sentadillas por ronda durante 20 minutos, según CrossFit.

La rutina Cindy incluye cinco dominadas, diez flexiones y quince sentadillas por ronda durante 20 minutos, según CrossFit. ¿Qué cambia en la variante de Cindy sin barra? La variante difundida por FIT FOR FUN reemplaza las cinco dominadas por una carrera de 50 metros y mantiene flexiones y sentadillas.

La variante difundida por FIT FOR FUN reemplaza las cinco dominadas por una carrera de 50 metros y mantiene flexiones y sentadillas. ¿Tom Holland afirmó haber hecho 27 rondas de la variante con carrera? La declaración de Tom Holland sobre 27 rondas corresponde a Cindy con dominadas, no a la variante con carrera.

La declaración de Tom Holland sobre 27 rondas corresponde a Cindy con dominadas, no a la variante con carrera. ¿La rutina Cindy debe hacerse igual en todos los niveles? CrossFit propone adaptar Cindy mediante cambios de ejercicios, repeticiones y duración según la capacidad de cada participante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.