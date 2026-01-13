Se casó con la mejor amiga de su mamá, echó a perder el gran trabajo de su vida y renació detrás del volante

Después de que George Clooney, Noah Wyle y Hugh Laurie se pusieran la bata blanca y el estetoscopio al cuello, le llegó el turno a Patrick Dempsey. En 2005 se probó por primera vez el ambo azul del jefe de neurocirugía del Seattle Grace Hospital para darle vida a Derek Shepherd - McDreamy para entendidos - y se convirtió en un galán de Hollywood. Grey’s Anatomy lo llevó al estrellato y eso vino de la mano de la exposición, lo que hizo que algunos secretos salieran a la luz y su vida personal quedara en el ojo de la tormenta. A los 18 comenzó una relación con una mujer 26 años mayor con la que se casó y terminó enfrentado en la justicia; su salida de la exitosa serie de médicos estuvo vinculada con su repudiable actitud en del set y una infidelidad casi provoca que se divorcie por segunda vez. Su prometedora carrera amenazó varias veces con caer en el olvido, pero él logró mantenerse de pie: se aferró al automovilismo, trabajó activamente en su fundación contra el cáncer y en 2023 fue elegido como el hombre más sexy del mundo por la revista People. Este 13 de enero cumple 60 años y, aunque su vida personal no acabó con la profesional, eso no significa que no haya tenido que dar más de una batalla para llegar hasta donde está hoy.

Este 13 de enero Patrick Dempsey cumple 60 años (Foto: Instagram)

Un flechazo a los 18 con una mujer 26 años mayor, un matrimonio silencioso y un divorcio escandaloso

Quienes hayan visto el cuarto episodio de la quinta temporada de Grey’s Anatomy recordarán -o no- la escena de Derek Shepherd donde hace malabares. Y es que ese es un talento que Dempsey tiene desde pequeño. Fue segundo en la categoría junior de la competencia internacional de malabaristas de 1982 y estaba convencido de impulsar su carrera en el circo. Sin embargo, una cosa llevó a la otra y terminó por enamorarse de la actuación. En 1984, cuando daba sus primeros pasos en la industria, tuvo un flechazo y no solo por la profesión. Con 18 años fue elegido para interpretar el rol protagónico de Eugene Jerome en el tour por los Estados Unidos de la obra Brighton Beach Memoirs de Neil Simons, dirigida por Gene Saks. En el elenco también estaba Rochelle “Rocky” Parker, una actriz de 44 años que, según Harper’s Bazar, era la mejor amiga de su madre.

En 1984, Dempsey empezó a salir con Rocky Parker, una actriz 26 años mayor (Foto: Getty Images)

En la obra interpretaban a tía y sobrino. Ella, que daba clases de actuación, se ocupó personalmente de su formación, lo ayudó a memorizar sus guiones -a Dempsey le diagnosticaron dislexia a los 12 años- e impulsó su carrera hasta convertirse en su mánager. En un momento, los límites de su relación empezaron a verse borrosos, afloraron nuevos sentimientos y se convirtieron en pareja. Ella había enviudado hacía poco y tenía tres hijos, el menor era solo un año más grande que Dempsey.

Contra todo pronóstico estuvieron tres años juntos y el 24 de agosto de 1987, cuando él tenía 21 y ella 47, se casaron en Santa Mónica. Los primeros tiempos como matrimonio fueron bastante silenciosos debido a los cuestionamientos por la diferencia de edad. “La gente decía cosas, pero a ella realmente no le importaba, seguía su corazón”, reveló Corey el hijo menor de la actriz, quien se convirtió en gran amigo de su padrastro, según citó The Sun.

Sin embargo, todo terminó de la peor manera. En 1992 Parker solicitó el divorcio por “diferencias irreconciliables”, pero en 2016 se conoció que la separación fue todo menos amigable: ella lo acusó de serle infiel y ejercer violencia doméstica. En una serie de documentos legales de 1994 a los que accedió The Sun, Parker afirmó que mientras filmaban No puedes comprar mi amor (Can’t Buy Me Love) -la película de 1987 que convirtió a Dempsey en un galán adolescente- él la golpeó porque, según decía, “quería ver como era golpear a una mujer” .

Patrick Dempsey en You Can't Buy My Love (Foto: IMDb)

“El abuso físico incluyó que el demandado me rompiera un dedo cuando me metió corriendo en una camioneta y me cerró la puerta en el dedo”, aseguró. Paralelamente, también dijo que ella relegó su carrera actoral para impulsar la de él, que lo ayudó a “dejar las drogas y el alcohol” y que nunca recibió un pago por su trabajo de mánager. Si bien terminó por retractarse de las acusaciones de violencia doméstica, sostuvo que durante el matrimonio comenzó a atenderse con un psiquiatra y que le recetaron antidepresivos y otros medicamentos para “ayudarla a funcionar”. La batalla legal duró cuatro años. La justicia dispuso que Dempsey pagara una manutención conyugal y Parker se quedara con la casa y un auto que compartían.

Los actores se casaron en 1987, él tenía 21 y ella 47; en 1992 ella solicitó el divorcio y lo acusó de serle infiel y de ejercer violencia doméstica (Foto: Getty Images)

“Creo que necesitaba una madre”, dijo el actor sobre su primer matrimonio durante una entrevista con la periodista Barbara Walter para ABC en 2006. “Había muchas cosas negativas que todavía estoy deshaciendo, como entender y controlar las emociones de una manera correcta”, reflexionó. Asimismo, reconoció que su actitud hizo que su carrera decayera: “En este negocio no podés ser una persona difícil para trabajar, no podés hacer berrinches, tenés que ser profesional y creo que en ese momento no lo entendía”. Parker murió el 19 de abril de 2014 a los 74 años de un cáncer de garganta

De galán a pesadilla, así fue la polémica salida de Patrick Dempsey de Grey’s Anatomy

Derek Shepherd, el neurocirujano de cabello perfecto, sonrisa torcida y brillantes ojos azules, llevó a Dempsey al estrellato y su compleja, intrincada y apasionada historia de amor con Meredith Grey (Ellen Pompeo) mantuvo a los fanáticos pegados a la pantalla durante una década. Su personaje falleció en el episodio 21 de la temporada 11 de una manera bastante paradójica: salvó a una familia tras un accidente, un camión con acoplado lo chocó y terminó con muerte cerebral. Si bien durante años los fanáticos cuestionaron su final -como el hecho de que Meredith accediera a desconectarlo sin que su familia se despidiera o que no lo trasladaran a Grey Solan Memorian- la realidad fue que su salida tenía que concretarse y punto. Pero, si era el protagonista de una de las series más exitosas de la televisión, ¿por qué se fue de una manera tan abrupta en 2015?

La salida de Patrick Dempsey de Grey's Anatomy estuvo envuelta en escándalos, polémicas acusaciones y rumores de infidelidad (Foto: Archivo)

En un primer momento, se dijo que buscaba “nuevos horizontes” profesionales y pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, en los años siguientes salieron varios secretos a la luz que lo dejaron muy mal parado. James D. Parriott, el productor que supervisó su salida de la serie, expresó en un fragmento del libro Cómo salvar una vida: La historia interna de Grey´s Anatomy de Lynette Rice (How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy) que Dempsey “aterrorizaba a todos” en el set y que incluso algunos miembros del reparto sufrían todo tipo de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) por sus tratos. “Tenía un control absoluto del set y sabía que podía parar la producción cuando quisiera asustar a la gente (...) Creo que simplemente estaba harto del programa. No le gustaba tener que ir todos los días a trabajar. Él y Shonda Rhimes (creadora y guionista de las serie) se atacaban todo el tiempo”, aseveró.

Patrick Dempsey en Grey's Anatomy

Por otro lado, Ellen Pompeo le admitió a Variety que trabajaron en “un ambiente laboral realmente tóxico” y que los primeros diez años tuvieron “serios problemas culturales y de muy mal comportamiento”. Dempsey fue consultado respecto a esto y dijo: “Creo que en cualquier momento en el que tenés un entorno en el que trabajás 17 horas al día, seis días a la semana, es muy difícil mantener ese entorno saludable”. En la entrevista con el medio The Independent reconoció que tras su salida advirtió que hubo cambios en el liderazgo del proyecto, como así también igualdad entre el equipo y una nueva dinámica de trabajo: “La gente creció, cambió y aprendió, y salió del otro lado. De eso se trata la vida”.

La historia de amor de Meredith Grey (Ellen Pompeo) y Derek Shepherd (Patrick Dempsey) cautivó a los fans de Grey's Anatomy desde el primer capítulo, pero fuera de cámara el vínculo entre los actores no era tan sencillo (Foto: IMDb)

En un primer momento, se pensó que la salida de “McDreamy” sería el final de Grey’s Anatomy, pero no fue así, al contrario, tuvo diez temporadas más, aunque no logró capturar a la audiencia de la misma manera que lo hizo en el pasado. En 2020 el actor tuvo una inesperada participación especial en la serie que le permitió “hacer las paces” tanto con sus excompañeros como con los fans.

La infidelidad que casi termina con su matrimonio por segunda vez

Alguien dijo “necesidad de proyectos”, otros “más tiempo en familia” y unos cuantos “mal comportamiento en el set” para referirse a la salida de Dempsey de la serie de Shonda Rhimes. No obstante, más de uno se dio vuelta cuando resonó la palabra “infidelidad”. Esta es una versión que se hizo eco, en las sombras, durante bastante tiempo. En enero de 2015, Jillian Fink, esposa del actor desde 1999 y la madre de sus tres hijos Talula y los mellizos Darby y Sullivan, solicitó el divorcio. Un par de meses después, una fuente le aseguró a In Touch que Patrick tuvo “una relación inapropiada” con una mujer que trabajaba en el set de Grey’s Anatomy. Además, afirmó que la propia Ellen Pompeo lo habría encontrado in fraganti y se lo habría dicho a su amiga. Cuando la información salió a la luz, desde el entorno del actor aseguraron que era una historia falsa.

En 2015, salió a la luz que Dempsey le fue infiel a su esposa Jillian Fink; ella solicitó el divorcio, pero al final se dieron una segunda oportunidad

Si bien parecía una relación más que se terminó por una infidelidad, en noviembre de ese mismo año, una fuente le aseguró a Us Weekly que Dempsey y Fink estaban “intentando volver a ser una pareja” y al año siguiente el actor confirmó la reconciliación. La segunda oportunidad fue exitosa y hoy, 26 años después de su casamiento, continúan juntos.

La pasión heredada que se convirtió en una reinvención

Si bien la actuación fue la profesión que llevó a Patrick Dempsey del anonimato al estrellato, otras disciplinas compitieron por su atención, el malabarismo y el esquí. Pero, lo que realmente lo llevó a desafiar sus propios límites, reinventarse y mantenerse en pie en medio del sube y baja que supo ser su vida personal fue el automovilismo. “Me enamoré de los autos gracias a mi padre. Era vendedor ambulante y los viernes me traía a casa juguetes de Matchbox -Hot Wheels y camionetas pequeñas- y así fue como comprendí por primera vez los diferentes tipos de coches. Mi papá corría en circuito corto y siempre fue un competidor apasionado. Nos sentábamos juntos a ver la Fórmula 1, algo de Nascar e Indy 500, que escuchaba por la radio de la camioneta. También vivíamos cerca de la Ruta 4, y siempre se veían estos autos exóticos circulando por allí, pero no fue hasta que llegué a California que me di cuenta de que la gente podía permitírselos y conducirlos, y que formaba parte de una cultura más amplia”, sostuvo en diálogo con A Rabbit’s Foot.

Patrick Dempsey heredó de su padre su pasión por el automovilismo; corrió en las 24 horas de Le Mans, fundó su propio equipo de competencia y estrenó un documental sobre su experiencia en el deporte (Foto: Instagram @patrickdempsey)

Esa pasión que tuvo desde que era niño dejó de ser un simple hobby para convertirse en un negocio. Lejos de dar instrucciones desde los boxes, se sentó detrás del volante. En 2009 corrió por primera vez las 24 Horas de Le Mans, una de las carreras más importantes del mundo y para la que se preparó durante 12 años. Volvió a hacerlo, pero de la mano de su propio equipo Dempsey/Proton Racing donde manejó un Porsche, en 2013, 2014 y 2015. Ese último año no solo quedó en el segundo lugar, sino que también ganó el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Japón.

Patrick Dempsey y su pasión por el automovilismo

El actor no solo es una visita frecuente en los Grandes Premios de la Fórmula 1, sino que en 2023 se dio el gusto de interpretar al piloto italiano Piero Taruffi en la película Ferrari protagonizada por Adam Driver y Penélope Cruz. Asimismo, en 2025 estrenó Destined to Drive: Patrick Dempsey’s Return to Racing (Fox Sports), un documental sobre su regreso a las carreras después de nueve años de ausencia.