Millonaria recaudación: se filtró cuánto ganó en una semana la actriz de American Pie que abrió una cuenta en OnlyFans
Tras iniciar una nueva etapa profesional, se conoció cuánto dinero obtuvo Shannon Elizabeth en tan solo unos días; los detalles
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A fines de los años 90 y durante los primeros años de los 2000, Shannon Elizabeth se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood gracias al enorme éxito de American Pie, saga que la posicionó como uno de los rostros más populares de aquella generación. Con el paso del tiempo, la actriz decidió alejarse de la industria y mantener un perfil más bajo, aunque recientemente volvió a quedar en el centro de la escena por una inesperada decisión: su desembarco en OnlyFans. Ahora, una nueva revelación sobre las ganancias que obtuvo en apenas una semana generó sorpresa y volvió a poner su nombre en boca de todos.
Según informó Variety, el debut de Shannon Elizabeth en la plataforma tuvo un impacto inmediato y superó todas las expectativas. La actriz habría logrado recaudar más de 1,2 millones de dólares desde el lanzamiento de su perfil, que abrió oficialmente el pasado 16 de abril.
En medio de la repercusión, Andy Bachman, representante de la actriz, celebró el éxito de esta nueva etapa y destacó el vínculo que Elizabeth mantiene con su público. En diálogo con el medio, aseguró: “Shannon siempre fue alguien que disfruta genuinamente conectar con sus fans y retribuirles”, expresó al explicar los motivos detrás de esta decisión.
El rol que la llevó al reconocimiento mundial
En American Pie, Shannon Elizabeth interpretó a Nadia, una estudiante extranjera que conquistó al público con su personalidad audaz y misteriosa dentro de la historia centrada en un grupo de adolescentes que buscaban perder la virginidad. Sin embargo, la actriz aseguró recientemente que la imagen que muchos construyeron sobre ella estuvo muy alejada de quién es realmente fuera de la pantalla.
En marzo, en una entrevista con Entertainment Tonight, explicó: “Para mí, era un papel que me tocó interpretar, pero en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, jamás. Incluso en casa siempre voy tapada”. Luego agregó: “Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como ese fue el rol por el que la gente me conoció, todo el mundo asumió que yo era esa chica”.
Tras separarse de Simon Borchert, con quien se había casado en 2021, la actriz parece haber iniciado una nueva etapa. En diálogo con la revista People, explicó: “He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans”. Además, remarcó: “Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro”.
El lado menos conocido de Shannon Elizabeth: de Hollywood al rescate animal
Más allá de su carrera en Hollywood, Shannon Elizabeth fue construyendo con el paso de los años un fuerte compromiso con la defensa de los animales. Tanto así que creó Shannon Elizabeth Foundation, una ONG centrada en la preservación de especies en peligro de extinción.
Justamente, desde hace ocho años, vive en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, donde desarrolla gran parte de su trabajo.
Antes de enfocarse completamente en esta faceta, la actriz también tuvo una llamativa pasión por el póker. Durante sus años de mayor exposición llegó a competir en importantes torneos y convirtió a Las Vegas en una parte importante de su vida. Aunque en 2013 decidió alejarse de ese mundo, con el tiempo encontró una manera de unir ambas facetas y actualmente utiliza eventos vinculados al juego para recaudar fondos destinados a sus proyectos de protección animal.
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