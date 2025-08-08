Camilla Luddington, la estrella de Grey’s Anatomy, habló por primera vez de la enfermedad que padece en su pódcast Llamalo por lo que es, la cual afectó drásticamente su vida cotidiana, física y emocional. “Recuerdo haber escuchado las palabras ‘enfermedad autoinmune’ y pensar: ‘¿Qué demonios?’”, expresó.

“Hace unos dos meses y medio, todavía muy recientemente, me hice un análisis de sangre y los resultados fueron positivos y mi médico me dijo que todo se veía bien excepto por esta pequeña cosa. Y recuerdo haber escuchado las palabras ‘enfermedad autoinmune’ y pensar qué demonios, y luego me dijeron que tenía algo llamado Hashimoto", le reveló a Jessica Capshaw, la co-conductora del espacio, quien también actuó en Grey’s Anatomy.

Lo reveló en el pódcast que lleva a cabo junto a Jessica Capshaw, ambas actrices conocidas por su participación en Grey’s Anatomy (Foto: Instagram @camillaluddington)

En ese momento, Capshwa le preguntó qué fue lo que sintió. “Yo sabía que algo pasaba porque incluso cuando me estaban extrayendo sangre, el médico me dijo: ‘¿Hay alguna cosa en particular que te preocupe?’ Y dije: “Mira, me veo muy cansada todo el tiempo. Me preguntó si estoy en la perimenopausia. Y recuerdo que pensé: ‘Tiene que ser eso o tengo deficiencia de algo y voy a averiguarlo’”, recordó.

Y continuó con el relato: “Quería tener la respuesta y cuando dijeron que era una enfermedad autoinmune, me asusté un poco. Y luego, cuando dijeron que era muy común, pensé: ‘Qué mal, pero bueno’. Y luego, honestamente, me sentí aliviada. Sentí que tenía la respuesta para algo que sabía qué me estaba pasando aunque tengo un poco de ansiedad por la salud“.

“Después de que me dijeron: ‘Tenemos una manera de controlar esto con tratamiento’, me sentí más tranquila. Y luego el alivio fue enorme”, concluyó.

Camilla Luddington fue diagnosticada con la enfermedad de Hashimoto (Foto: Instagram @camillaluddington)

En Call It What It Is ambas actrices conversan con total honestidad sobre los altibajos de la vida diaria, comparten experiencias personales y ofrecen consejos sinceros a su audiencia. Aunque no son profesionales de la salud mental, abordan temas cotidianos con empatía, humor y una perspectiva cercana.

Cabe destacar que, según Mayo Clinic, la enfermedad de Hashimoto es un trastorno autoinmunitario que afecta a la glándula tiroides. Se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán, y produce hormonas que ayudan a regular varias de las funciones del cuerpo. Por otro lado, un trastorno autoinmunitario es una enfermedad que se produce cuando el sistema inmunitario ataca los tejidos sanos.

Hashimoto hace que las células del sistema inmunitario produzcan la muerte de las células de la tiroides que generan las hormonas. La enfermedad suele dar como resultado una reducción en la producción de hormonas (hipotiroidismo). Aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad de Hashimoto, es más común en mujeres de mediana edad. También se conoce como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica crónica y tiroiditis autoinmunitaria crónica.

Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, reveló que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica Captura de video/ ABC

Esta no es la primera vez que un actor de Grey’s Anatomy revela que tiene una enfermedad. En abril, Eric Dane dio a conocer que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La ELA es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta las células del cerebro y la médula espinal, lo que provoca pérdida del control muscular. Actualmente, no hay cura para esta patología.