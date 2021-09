El exabrupto de Darío Barassi que hizo estallar de risa a los participantes de 100 argentinos dicen

En una nueva edición de 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi vivió otro de sus divertidos y actuados momentos de exasperación al aire al notar que una de las familias que fue a participar no podía responder correctamente la consigna planteada.

Uno de los juegos favoritos del conductor, titulado por él mismo como “100 argentinos cantan”, empezó como un gracioso desafío. Sin embargo comenzó a complicarse y, en medio de un ida y vuelta con los concursantes, Barassi lanzó una exclamación contra el ciclo que tiene a cargo. “¡Qué programa de mier..!”, expresó tapándose la cara. Al escucharlo, todos en el estudio comenzaron a reír sin parar.

Todo comenzó cuando Barassi le leyó la consigna a uno de los participantes que consistía en adivinar el nombre de una canción: “Es de una banda emblemática, los temas los conocés seguro”, le dijo alentándolo. Como pista, le dio algunas palabras que estaban presentes en la letra: “Comer, dar, verte, amor, mejor, baila”.

El hombre logró con éxito que su familia tuviera las chances de ganar. “Te quiero comer la boca”, de La Mosca, fue el título de la canción que acertó. Sin embargo, no pudo adivinar ningún otro tema.

El exabrupto de Darío Barassi por el error de sus participantes

En una segunda opción arriesgó a mencionar otra canción pero, en lugar de decir “Baila para mi”, lanzó “Baila conmigo”. La cara del conductor se transformó y con mucho fastidio le remarcó: “Esa es Cristina Aguilera”. Además se lamentó: “Yo diciendo que juegan bárbaro estos...”. Pasaron unos segundos de silencio y, con las dos tarjetas de consignas que tenía en las manos se tapó la cara y mirando a cámara sentenció: “¡Qué programa de mier...! ¿Qué hacemos?”.

Mientras se trasladaba hacia el otro lado del estudio para darle la oportunidad de participar a otra de las familias presentes, manifestó ofuscado: “La Mosca es un ícono, no hay fiesta sin que suenen sus canciones”.

En las redes se hicieron eco de lo que pasaba en la pantalla de eltrece y los memes y comentarios no tardaron en aparecer. Mientras que el programa se volvió tendencia en Twitter por superar en rating a su rival de Telefe, Pasapalabra, los televidentes se lamentaban que nadie hubiera podido adivinar más de dos canciones de la conocida banda liderada por Guillermo Novellis.

Darío Barassi lanzó una frase que lanzó las risas de todos en el estudio (Captura de video)

“Esta familia me pone nerviosa”, indicó una usuaria. “¿Cómo no van a saber más?”, se lamentó otro. “¿Cómo no van a saber canciones de La Mosca?”, exclamó un tercero acompañando su queja con una foto del propio Barassi tapándose la cara.