La sorpresiva reacción de Javier de Miguel cuando le preguntaron si sale con la China Suárez

Luego de separarse de Benjamín Vicuña, algunos rumores indican que Eugenia ‘la China’ Suárez habría encontrado nuevamente el amor. Instalada en Madrid junto a sus tres hijos por una serie de compromisos laborales, en las últimas semanas trascendió que la actriz estaría muy cerca del modelo Javier de Miguel. Ante estas versiones, un periodista argentino decidió contactarlo para saber si es cierto y la respuesta del español dejó más dudas que certezas.

“Le pregunté directamente a Javier si quería hacer una nota”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, el segmento que la radio tiene en su cuenta de Instagram, dedicado a las noticias y los personajes del espectáculo. Según explicó el periodista, la respuesta del español fue diplomática pero evasiva ya que le dijo: ‘Hola no, lo siento pero te lo agradezco’.

La reacción de Javier de Miguel por los rumores que lo vinculan con la China Suárez

Pero, Etchegoyen reveló que hubo más que una escueta respuesta. “Me envió un emoticón de carita sonriente. Obviamente que yo quería hacer la entrevista con él pero al tener la negativa le pregunté al hueso por su relación con Eugenia China Suárez. Cuando él observó lo que le pregunté, optó por no responder y clavar el visto literal”, explicó.

Ante la negativa de De Miguel de contestarle, con picardía el periodista acotó: “Algunos dicen que el que calla, otorga. Bueno, puede ser, pero además tengo información de toda esta situación. A mi me cuentan que se los ha visto juntos en más de una oportunidad por las calles españolas”.

De acuerdo con los dichos de Etchegoyen, la fuente de esta información sería alguien muy cercano a la actriz. “Él está enganchadisimo con la China y súper enamorado. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, señaló.

A su vez, se preguntó: “¿Será el nuevo enamorado de la China o nuevo novio? ¿Qué será en la vida de la China este muchacho español?”.

Eugenia 'la China' Suarez y el modelo español Javier de Miguel ¿están saliendo? Instagram

El conductor de Mitre Live hizo hincapié en lo curiosa que le resultó la reacción del modelo y concluyó: “Yo me puse en contacto con Javier de Miguel y la verdad que en esta época no responder una pregunta de un periodista es raro si no tenés nada que desmentir. Lo extraño es que me respondió ante la primera consulta y después ya no”.

Semanas atrás, la China Suárez se trasladó a España con sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio por un motivo laboral: la filmación de una película.

Coincidiendo con el viaje de su expareja y de sus hijos a Madrid, Benjamín Vicuña anunció a través de sus historias de Instagram que partirá rumbo a esa cuidad. En su caso, además de reencontrarse con los niños, el 3 de octubre asistirá a la entrega de los Premios Platino, los cuales destacan a las mejores películas iberoamericanas.