Wanda Nara quiso compartir una buena noticia con sus seguidores pero le llovieron las críticas

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación enternecedora. La empresaria, casada hace siete años con Mauro Icardi, compartió una foto en redes sociales donde mostró que con su marido decidieron agrandar la familia. Entre los muchos comentarios que recibió, no faltaron quienes la criticaron.

Desde su cuenta de Instagram Nara hizo un anuncio: decidió agrandar la familia. Junto con el futbolista del Paris Saint-Germain (PSG), con quien tiene a Francesca e Isabella, y sus hijos varones Valentino, Constantino y Benedicto (fruto de su relación con Maxi López), ahora tienen a alguien más en la casa.

Pero, lejos de lo que se puede llegar a pensar, no se trata de la confirmación de un embarazo sino de una nueva mascota.

Wanda Nara compartió con su seguidores la foto con su nueva mascota (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

“Bienvenida a la familia”, escribió Wanda como descripción de la imagen donde se la ve sosteniendo una cachorrita.

Una vez que dio a conocer la novedad de la llegada del animal a la familia, se dirigió a su seguidores para pedirles que la ayuden a elegir el nombre para “ella”. De esta manera, abrió el juego para poder “bautizar” a la nueva mascota con alguna de las sugerencias que le llegan.

La tierna foto con la que Wanda Nara presentó a la nueva integrante de su familia en sociedad Instagram @Wanda_Icardi

En menos de 24 horas la publicación se llenó de comentarios y cosechó más de 120.000 Me gusta. La mayoría de los usuarios la felicitó por la noticia y una de las famosas que no perdió la oportunidad de escribirle a Wanda fue Jésica Cirio, que compartió varios emojis con corazones.

Claro que muchos de los seguidores de la empresaria comenzaron rápidamente a dejarle opciones de nombres, tal como ella les pidió. Uno de ellos propuso que le pongan “Wandita”, otro optó por “París” -como la ciudad donde vive la familia-, mientras que un tercero sugirió que se inclinen por llamarla “Gabbana” en clara alusión a la marca italiana Dolce & Gabbana, una de las preferidas de Nara.

Wanda Nara contó que agrandan la familia y recibió cientos de críticas

Más allá de los mensajes que recibió con mucha buena onda, no faltaron quienes la criticaron. ¿El motivo? le cuestionan el hecho de haber comprado al animal y no haber ido a un refugio para adoptar a alguno que no tenga casa.

Sea como sea, Wanda hizo caso omiso a las críticas y se enfoca ahora en encontrarle nombre a la perrita, que seguramente será más que bienvenida en su familia y mucho más por sus hijas menores que son amantes de los animales.

Los cinco hijos de Wanda Nara (Foto: Instagram/@wanda_icardi)

De hecho meses atrás le hizo un regalo muy especial a la mayor por su cumpleaños. “La pasión de Francesca por los animales me emociona. A su familia de animales se suma su nuevo caballo”, escribió en ese momento en sus redes para mostrar el obsequio.