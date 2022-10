El exnovio de Wanda Nara hablaba desde la cárcel y le sacaron abruptamente el celular: “No podés”

escuchar

Hace unos días, Wanda Nara reveló que recibió “cuatro o cinco” propuestas de casamiento de sus anteriores conquistas y que uno de sus exnovios, Rodrigo Cacciamani, está preso y condenado a cadena perpetua. El implicado explicó su situación a través de su cuenta de TikTok. Este miércoles, durante una entrevista en vivo, las autoridades penitenciarias le quitaron el celular y cortaron la comunicación: “No podés”, se escuchó.

Rodrigo Cacciamani utilizó el celular de manera frecuente desde la cárcel, en la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín. Así lo evidencian sus constantes publicaciones en TikTok e Instagram. Mediante esta red social, lo contactó la periodista Virginia Gallardo y agendó una entrevista en vivo la mañana de este miércoles en Intrusos (América TV). Pero la comunicación se interrumpió y provocó la sorpresa de la conductora, Flor de la V, y del resto de panelistas.

“Wanda Nara llegó a la Argentina y se encontró con ella misma de vuelta. Le cambiaron los planes internos sin que ella se dé cuenta. Porque allá [en Italia] era la mujer de [Mauro] Icardi y antes era la mujer de Maxi López. Ahora puede ser feliz al ser Wanda Nara. Quizá renunció a muchas cosas por tener una familia y por cuidar esa imagen”, declaró Cacciamani para el programa televisivo.

Pero en medio de sus palabras, aparecieron varios funcionarios de la penitenciaría y apartaron al entrevistado de la cámara del celular, mientras se escuchó de fondo una fuerte discusión. “No podés, no podés”, dijeron los agentes. La conductora contextualizó: “Se complicó. Él dijo que pidió un permiso especial. Se supone que estaba en la facultad, pero se ve que estaba escondido. Ahora lo vino a buscar un oficial y le quitó el celular”. Y señaló: “¡Qué susto! No te puedo creer lo que vemos en vivo”.

La comunicación se cortó en medio de la entrevista. Captura de video

Instantes después, una persona que no se identificó apareció en escena y, cuestionado por los panelistas, trató de explicar la situación, pero desconcertó aún más a los asistentes en el programa. “Trató de solucionar con el servicio penitenciario, que quiere tomar represalias, pero nosotros no lo vamos a dejar porque son estudiantes universitarios”, expresó.

Dos años y medio prófugo

El nombre de Rodrigo Cacciamani salió a la luz esta semana, luego de que Wanda afirmara en una entrevista que le propusieron casamiento en “cuatro o cinco” ocasiones y que uno de sus exnovios estaba preso y condenado a cadena perpetua. “En todas dije que sí, porque no sé decir que no, pero luego en privado respondía y me volaba. Igual, me quedé con los anillos de recuerdo. Hay uno que está preso”, relató. “Lo condenaron a perpetua. Fue una tontería, creo que no mató a nadie”, añadió, en referencia a Cacciamani.

Habló el exnovio de Wanda Nara que fue condenado a cadena perpetua

En su perfil de TikTok, se describió como “preso político, perpetua, politizando la cárcel hace 15 años”. En la red social, aclaró las declaraciones de Nara. “Sí, es verdad lo de Wanda, que me preguntaron mucho luego de que ella declaró que tiene un exnovio preso. No lo charlé nunca porque no se dio y tampoco tenía por qué nombrarla. Hace 18 años fuimos pareja”, contó.

Además, detalló su situación legal. “El viernes 13 de enero de 2006, el día del robo al banco Río de Acassuso, hubo un enfrentamiento paralelo, por el que me condenaron. Primero dijeron que ambos hechos fueron de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo al banco. Pero el enfrentamiento sucedió después de que un grupo de personas, junto a mí, robáramos una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro”, apuntó.

Y agregó: “Nos cruzamos con el robo al banco y nos separamos en las inmediaciones. El auto en el que iba dobló para la izquierda y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encontró con un operativo y se produjo el enfrentamiento, en el que perdió la vida un servidor público y hubo varios heridos. No estoy acuso del robo a la financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento. Toda la banda cumplimos condena por el homicidio, más allá de que algunos no participaran”. También aclaró que fue imputado por el robo al banco, pero quedó libre de ese cargo. “Estuve dos años y medio prófugo, de 2006 a 2008, cuando me detuvieron”, señaló.

LA NACION