Este martes, tuvo lugar el segundo programa de Got Talent Argentina (Telefe) con nuevos participantes y nuevas sorpresas para el jurado compuesto por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul Gani. La docente y actriz Amelia, envuelta en la piel de la española Manuela, fue la tercera en ingresar al escenario y sorprendió a todos con su insólito talento que dejó a todos boquiabiertos. Pese a eso, recibió las cuatro cruces y quedó eliminada del concurso.

En los primeros dos episodios de este programa, que promete dar que hablar, se presentaron una variedad de artistas con distintos talentos, aunque en su mayoría están ligadas a la danza y a la música. No obstante, en la noche de este martes, una participante dejó a todo el público anonadado con su peculiar “don” para interpretar una ópera.

Antes de su ingreso al escenario de Got Talent Argentina, Lizy Tagliani le consultó a la participante: “¿Cómo pensás que te van a recibir con esta disciplina novedosa para todos?”, en un tono enigmático y con acento español, Manuela respondió: “Absolutamente nadie lo conoce. Soy la única en el mundo que lo hace”.

Presentación de Amelia en Got Talent (telefe)

La mujer, de 70 años, subió al escenario con un vestido blanco, negro y rojo, y con una rosa entre los rulos negros. “Me llamo Manuela. Me han criado en el campo, con las gallinas, en Andalucía”, señaló con tonada española, pero ante la pregunta de Emir, reconoció: “No sé qué decirte, soy de Berazategui (...) En Berazategui me llaman Amelia, pero arriba del escenario soy Manuela.

Luego, la participante contó más sobre su personaje y el show que les iba a brindar al jurado, que se encontraba un poco confundido. “Me he criado en el campo, con las gallinas y no había ni niño ni niña para jugar. Mi abuela me decía ‘anda, vete al gallinero’ y he aprendido todo de ellas. Y he heredado de mi abuela las gallinas y el gusto por la ópera. Soy cantante lírica y voy a cantar Carmen de (Georges) Bizet”, indicó para sorpresa de todos.

El insólito talento de Amelia que sorprendió a todos

Pero Abel Pintos quiso indagar más en quién era Amelia y la cantante respondió. “Amelia es una actriz multifacética, tiene un grupo de música que son cuentos cantados para niños y es docente. Decente soy yo, docente es Amelia”, dijo con humor. Luego comenzó su espectáculo transformándose en Manuela. Sin embargo, al sonar las primeras notas de la famosa ópera dramática, la mujer comenzó a cacarear la melodía, lo que dejó al jurado y al público boquiabiertos.

El primero que se indignó con la presentación fue Abel Pintos, quien presionó el botón “X” a los pocos segundos. Luego lo siguieron Emir, La Joaqui y Flor Peña, a quienes en principio les pareció gracioso. “Una gallina muy entonada”, acotó Lizy Tagliani desde el costado del escenario. Ante las cuatro cruces, la participante quedó eliminada del certamen. “Sos lo más”, le dijo Flor Peña, envuelta en aplausos y risas por el cómico momento, mientras que La Joaqui le señaló: “Sos una gran actriz”.

Los cuatro jurados tocaron el botón "X" para Amelia Telefe

Antes de irse, Amelia -sin salirse del personaje de Manuela-, les dejó un mensaje: “Tengo algo para daros. Y otra cosa que no me habéis preguntado, pero que es muy importante para mí es la edad que tengo. Este año cumplo 70″. Frente a ese comentario, Lizy Tagliani, fiel a su humor, la bautizó “La Nacha Guevara de las gallinas” e hizo reír a todos.