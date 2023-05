Moria Casán arremetió contra Mauro Icardi: “Te lo mandó a escribir Wanda”

escuchar

De ida y vuelta. Moria Casan y Mauro Icardi protagonizaron un inesperado cruce de palabras en las últimas horas. Quien arrancó fue justamente la diva, quien en diálogo con LAM (América) le tiró un guiño al futbolista para que sea parte del Bailando y además, en modo de chicana, se metió en su vida personal, algo que no dejó pasar el actual jugador del Galatasaray de Turquía.

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico pero me parece que en lo poco, cuando tuitea y lo poco que he visto, es picante. Me parece que un jugador de fútbol tendría que tener... si tiene cintura para mover, correr al arco, tiene que saber bailar bien ¿no?”, dijo Moria.

En la misma línea, decidió meter cizaña y se adentró en sus cuestiones personales: “Me parece que no está tuiteando para marcar territorio, no. Para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Es un chico joven, se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero bueno, el chico debe tener ganas de otras experiencias, no lo sé”.

El inesperado cruce entre Mauro Icardi y Moria Casán: “No hace falta hablar pavadas”

Este último comentario llegó a oídos de Icardi, quien, desde el Viejo continente, se tomó unos minutos de su tiempo para responderle vía Instagram. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país, lo agradezco. También te cuento que el único poncho que me pongo hace 10 años es el mismo. El que elijo cada día y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida. Te mando un beso, y sinceramente con el nombre que tenés no hace falta hablar ‘pavadas’ gratuitas por dos minutos en las noticias”, expresó, con un emoji de guiño y un beso de corazón.

Sin embargo, en lo que parecía ser un simple cruce de palabras, Moria, lejos de irse al mazo, por la misma vía, le contestó nuevamente a Icardi y cargó duramente sobre sus dichos: “Hola, sigo pensando lo mismo, tengo el ojo de otra generación... Ojo de loca, no se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China gate ni lo probaste y casi perdés tu matrimonio”, empezó la conductora de televisión.

El fuerte descargo de Moria en Instagram con destino a Mauro Icardi

Y siguió, con munición pesada: “Por otra parte: ¿no me arrobaste y mandas tweet para lo que consideras una pavada? Me da a que te lo mando a escribir WN (por Wanda Nara). Me da que sos sometido y cholulo camuflado de superado. Puro cotilloneo y esto me da la prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó”.

Para cerrar en una storie cargada de condimentos y dirigida hacia Icardi, la diva utilizó una de sus frases célebres para ningunear al deportista, en una historia que promete tener más capítulos, a la espera de saber si el rosarino dará el visto bueno a un posible arribo como participante del Bailando: “Game over. El agujero con cannabis lo mareó. El decorado botinero se calla”.

¿Habrá otro round en esta inesperada pelea entre Moria Casán y Mauro Icardi?

LA NACION