El gesto de Calu Rivero con el Chino Darín y Úrsula Corberó luego de que anunciaran que serán padres

Úrsula Corberó sorprendió a sus seguidores este martes al revelar que está esperando su primer hijo junto al Chino Darín. La actriz española, de 36 años, eligió una tierna foto en la que deja ver su panza para dar la noticia y, con humor, acompañó la publicación con la frase: “Esto no es IA”, mencionando a su pareja. En cuestión de minutos, la imagen se colmó de mensajes de felicitaciones y buenos deseos, aunque uno de ellos logró destacarse por encima del resto: el de Calu Rivero, quien tiempo atrás fue novia del actor argentino.

Como era de esperarse, la confirmación del embarazo de Úrsula Corberó no tardó en convertirse en tema del momento en las redes sociales. La publicación de la actriz rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de reconocidas figuras del espectáculo tanto argentino como español. Entre los saludos se destacaron los de Emilia Mernes, Cale Ruggeri, Vera Spinetta, Matías Martín y Leticia Siciliani, quienes celebraron la noticia con cálidas palabras para la pareja.

A esos mensajes se sumaron también compañeros de rodaje y artistas internacionales. Arón Piper y Manu Ríos, de la serie Élite, enviaron sus felicitaciones, mientras que Pedro Alonso, su colega de La Casa de Papel, le dedicó un tierno mensaje: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”, escribió. Incluso la cantante Camila Cabello se hizo presente con buenos deseos. Sin embargo, entre tantas reacciones, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Calu Rivero.

El gesto de Calu Rivero ante la especial noticia del Chino Darín y Úrsula Corberó (Captura: Instagram @ursulolita)

En la sección de comentarios, Calu Rivero decidió sumarse a la ola de felicitaciones con un mensaje que no pasó desapercibido. “Wow qué gran momento están por vivir. Felicidades @ursulolita y @chinodarin”, escribió la actriz, acompañando la noticia con palabras cargadas de ternura y entusiasmo por la nueva etapa que comienza la pareja.

El gesto llamó la atención de muchos, no solo por el vínculo que alguna vez compartió con el Chino Darín —con quien mantuvo una relación hace más de diez años—, sino también por el tono cercano, evidenciando que, a pesar del paso del tiempo y la separación, prevalece un trato cordial y respetuoso entre ambos.

Cómo fue la historia de amor entre Calu Rivero y el Chino Darín

Calu Rivero y Chino Darín fueron novios en 2013 Archivo

Calu Rivero y el Chino Darín se conocieron en 2010, cuando coincidieron en las grabaciones de la novela Alguien que me quiera. En aquel momento, ambos estaban en pareja y lo que nació entre ellos fue una amistad. Aunque la ficción llegó a su fin, el vínculo se mantuvo y, tiempo después, ya solteros, decidieron darle una oportunidad al amor. Al comienzo, el romance se mantuvo en la intimidad, pero en 2013 salió a la luz luego de que fueran fotografiados juntos en una situación romántica.

Sobre esos inicios, el propio Chino Darín contaba en ese entonces: “Esta es una historia inesperada, que surgió de forma espontánea y muy natural. Nuestro primer encuentro fue en la novela Alguien que me quiera y enseguida nos hicimos muy amigos. Ella estaba de novia, yo en otra y, cuando terminó la tira, quedamos en contacto. Cada tanto hablábamos o nos veíamos en eventos sociales, pero siempre en tono de amigos. Hasta que un buen día nos reencontramos desde otro lugar”. Sin embargo, la relación duró poco más de ocho meses desde que la hicieron pública y se terminó sin conflictos. “Es cierto, estoy separada. Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final. Está todo perfecto, la verdad es que nos queremos un montón”, reconoció la actriz al confirmar la ruptura.