El extraño gesto de Wanda Nara en redes en medio de su conflicto con Mauro Icardi que dejó más dudas que certezas

La fugaz luna de miel de Wanda Nara y L-Gante en Río de Janeiro parece haber quedado atrás, ya que al regresar a Buenos Aires, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se enfrentó nuevamente a los conflictos de su vida cotidiana. En los últimos días, trascendió que la mediática denunció a su ex, Mauro Icardi, tras una acalorada discusión en la que, aparentemente, el futbolista no le permitió ingresar al departamento de la torre Chateau Libertador. Sin embargo, en medio de toda esta compleja situación, un gesto de ella podría ser señal de un inesperado cambio en su vida sentimental.

La revelación llegó en el vivo del programa A la Tarde (América TV), donde informaron que la conductora de Love is Blind (Netflix), no pasó desapercibida con su actitud en redes sociales: dejó de seguir a L-Gante en su cuenta de Instagram mientras que, simultáneamente, volvió a seguir a Mauro Icardi. Este inexplicable movimiento no hizo más que avivar las especulaciones sobre un posible giro en su triángulo amoroso y las tensiones que la rodean.

Wanda Nara sigue a Mauro Icardi y a L-Gante no

“Habría dos motivos por los cuales Wanda dejaría de seguir a L-Gante e incluso lo dejaría”, comunicó Damián Rojo en el ciclo de América tras la actitud de la mediática. Sobre eso, explicó que esta decisión estaría relacionada con la opinión de las hijas de Wanda Nara, quienes aparentemente no aprobarían la relación entre su madre y el artista de RKT. Por eso mismo, este factor podría ser determinante para que la conductora decidiera ponerle punto final al vínculo que blanqueó hace muy poco tiempo.

Aunque todavía no se conoce con certeza qué pasó en la intimidad de la pareja, este gesto llama profundamente la atención, especialmente considerando que Wanda Nara y Mauro Icardi están inmersos en un conflicto judicial con versiones cruzadas y denuncias de por medio. En este contexto, la decisión de volver a seguir a su expareja en Instagram resulta confusa y deja abierta la puerta a múltiples interpretaciones, como, por ejemplo, una posible reconciliación.