El extraño miedo por el Bella Ramsey de The Last Of Us no salió de su casa durante meses

Bella Ramsey, conocida por ponerse en la piel de Ellie en la exitosa serie The Last Of Us (Max), brindó una entrevista para el pódcast The Louis Theroux Podcast, la cual fue publicada este martes 6 de mayo, en donde abrió su corazón y contó la razón por las que no salió durante meses de su casa, lo que causó la sorpresa de muchos.

Bella Ramsey es conocida por ponerse en la piel de Ellie en The Last Of Us

Se trata de emetofobia, conocido también como el miedo grave a vomitar o ver vomitar a otros. Según explicó, lo vivió como “un miedo que abarca todo” y que “le impedía salir de su hogar”.

Ante la pregunta del conductor sobre desde cuándo tenía aquella fobia, la actriz de 21 años señaló: “Desde que tengo memoria. Recuerdo que en la guardería un niño vomitó en el arenero y un poco cayó sobre mis Crocs rojas, y me pareció divertido”. Sin embargo, la diversión duró poco, ya que terminó convirtiéndose en una constante preocupación. “Desde entonces, cada recuerdo que tengo de vómitos me da miedo. Incluso ahora, puedo recordar cualquier momento en que alguien se sintió enfermo o estuvo enfermo en mi presencia”, subrayó.

Bella Ramsey junto a Pedro Pascal en The Last Of Us

Y continuó: “Pero es un miedo tan irracional, yo era muy consciente de lo irracional que era, y las personas con emetofobia a menudo describen lo mismo. Lógicamente, no es algo a lo que haya que tener miedo”.

En ese sentido, mencionó que quizás su temor podía estar relacionado con su autismo. “No todas las personas que tienen autismo o están en el espectro autista tienen emetofobia, pero cuando recibí ese diagnóstico, mucho en mi vida tuvo sentido y gran parte de mis experiencias de crecimiento cobraron sentido. Es útil para mí todos los días tener esa comprensión”.

Fue tal la intensidad del miedo que sentía que llegó a experimentar pensamientos profundamente oscuros. Además, su vida social se vio limitada, ya que no sentía seguridad y bienestar para continuar con su rutina. Gracias a que buscó la ayuda de un profesional de la salud mental, comenzó a trabajar en su aceptación personal.

Bella Ramsey mencionó que quizás su fobia podría estar relacionado con su autismo (Photo by Chris DELMAS / AFP) CHRIS DELMAS - AFP

Asimismo, manifestó su intención de contar su situación para acompañar a las personas que pasan por lo mismo. “Hoy, comparto mi historia para que sepan que no están solos”, aseveró. Pese a que la emetofobia es todavía una barrera en su vida, el hecho de ponerle un nombre la hizo menos intimidante.

A su vez, cabe recordar que Bella reveló que tiene autismo durante el rodaje de la serie que comparte elenco con Pedro Pascal. “Me siento muy bien al respecto”, expresó en una entrevista con Entertainment Tonight.

“Es simplemente divertido, y solo decía que ahora puedo entenderlo. Es una forma en que la gente me verá y se preguntará: ‘¿Por qué Bella se comporta un poco rara? Ahora la gente puede ver por qué soy un poco rara. Es como decir: ‘Ahora lo saben’”, comentó con humor.

Sobre su decisión de dar a conocer su diagnóstico, manifestó: “No sentí que fuera a contárselo a la gente como una decisión tan importante. Me enteré e influye en mi día a día y me ayuda a comprenderme a mí misma. No hay razón para que la gente no lo sepa. De hecho, me libera aún más”.