Del flechazo en el gimnasio al casamiento soñado y la llegada de Antonia: la historia de amor de Mauricio Macri y Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron ponerle un punto final a su relación después de 15 años y una hija en común, Antonia. Esta noticia descolocó al mundo de la política por la buena sintonía que ambos mantuvieron a lo largo de su matrimonio.

Pero, ¿cómo fue que se conocieron? ¿cuándo decidieron conformar una familia? Y... ¿por qué llegó el fin? La historia de cómo sus vidas se cruzaron, el lugar donde el expresidente terminó de conquistarla y el desenlace inesperado.

La relación de Mauricio Macri y Juliana Awada estuvo marcada por la exposición y la política; tras 15 años decidieron poner un fin a su matrimonio

El comienzo

La pareja se conoció en septiembre del 2009 mientras frecuentaban el mismo gimnasio de elite: Ocampo Wellness Club de Barrio Parque. A pesar de que hacían ejercicio a siete metros de distancia y en horarios que muchas veces no coincidían, allí forjaron una amistad sólida y los temas de conversación eran varios, en especial, los negocios, ya que ambos respiraban esas vibras, más allá de que Macri ya era Jefe de Gobierno porteño. Por ese entonces él tenía 50 años y ella 35.

El personal del centro de entrenamiento se enteró casi un año después de la relación, debido a que los novios eligieron preservar la discreción. En 2010 la prensa hizo público y confirmó el romance y desde allí siempre se mostraron juntos.

Pese a que no se sabe quién encaró a quién y si alguien ofició de celestino, lo cierto es que Macri la habría invitado a una cita íntima a poco de conocerla, en un restaurante de Palermo. Pocos días después la convenció de pasar un fin de semana en Tandil, su ciudad natal. Allí quedó embelesada por los paisajes y las costumbres serranas, sitio que luego se volvería “un habitué” de la pareja.

La boda y el festejo campestre

Con el paso de los meses y un noviazgo más formidable, se mudaron juntos y emprendieron una vida a la par. Eso los condujo a dar el “sí, quiero” mediante el registro civil en noviembre del 2010. A la ceremonia asistieron los familiares cercanos y 400 invitados.

Tres días después, Mauricio Macri organizó un festejo a lo grande en el campo que posee su familia en Tandil: Estancia La Carlota. Hubo baile, risas y diversión por doquier, incluso el entonces gobernante porteño interpretó a Freddie Mercury, un personaje icónico para él.

El 10 de octubre del 2011 nació Antonia, fruto de su amor. La beba llegó para consolidar el afecto que sintieron desde el inicio de la relación. La pequeña, que ahora tiene 14 años, es la única hija de ese vínculo (Macri es padre de tres hijos producto de su primer matrimonio con Yvonne Bordeu —Agustina, Francisco y Gimena—, y Juliana tenía una hija de una relación anterior, Valentina, con el millonario belga Bruno Babier).

La presidencia

En diciembre del 2015, Mauricio Macri asumió la presidencia de la República Argentina por el PRO, mismo que representó durante sus años de mandato al frente de la Ciudad. Allí empezó una nueva etapa para la familia y la exposición pasó a ser mayor en el ámbito doméstico e internacional.

Como Primera Dama, Awada fue vista como un ejemplo de buen gusto para vestir y admirada en las redes sociales. En cada viaje que acompañaba a su marido se llevaba todos los elogios. Incluso, estuvo a prueba cuando Buenos Aires fue la sede de la reunión anual del G20, en la que se encargó de realizar ceremonias y eventos para las parejas de los primeros mandatarios.

En 2018, una crisis económica volvió a empujar a la Argentina y Awada se volvió el refugio y sostén del Presidente. En 2021, en diálogo con Juana Viale durante la emisión de La Noche de Mirtha, el exmandatario revalorizó el rol de su esposa: “A las siete u ocho de la noche, cuando entraba a Olivos, yo me olvidaba. Fue gracias a la hechicera. Juliana fue increíble. En ese momento cerraba todo, no prendía la televisión y ponía Netflix. Hasta las siete de la mañana del día siguiente. Trataba de terminar el día y reconstituirme desde el afecto, el amor, la familia y los amigos. Fue muy duro. Lo dije en una conferencia de prensa, que fue como mi secuestro: una sensación de agobio y de no parar”.

Cuando terminó el período de gobierno en 2019, la empresaria publicó en su cuenta de Instagram un mensaje reconfortante y dejó en claro lo que significaba Macri para ella: “Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”.

El final

La relación entre Mauricio Macri y Juliana Awada siempre reparó en el hermetismo. Ante la mirada pública mantuvo una imagen de felicidad, trato cordial y amor. Incluso, en la última Navidad, el expresidente subió a sus redes sociales una última foto con ella en todo festivo.

Según pudo saber LA NACION, la pareja había decidido separarse antes de las Fiestas y así lo concretaron. Por lo tanto, se interpretó que habrían optado por regalarse ese momento especial como cierre de una etapa de más de 15 años.