El final de Better Call Saul explicado por su creador

Better Call Saul llegó a su final. Una de las series más valoradas de los últimos tiempos por la crítica y el público emitió este lunes 15 de agosto su último episodio. Protagonizada por Bob Odenkirk, la historia se estrenó un 8 de febrero del 2015 en AMC y empezó a ampliar su comunidad de fans a través del streaming en la plataforma Netflix, donde actualmente se pueden ver sus 63 capítulos.

Tras el éxito de Breaking Bad, sus creadores apostaron por darle una historia propia a Saul Goodman, el abogado que ayudó a Walter White (Bryan Cranston) y Jesse Pinkman (Aaron Paul) a mantenerse a salvo de problemas con la justicia mientras construían un imperio de la droga. Además, el personaje permitió impregnarle sentido del humor a una historia que cada vez se ponía más oscura. Better Call Saul fue el nombre de esa serie derivada y “Saul Gone” el nombre de su capítulo final.

Por si te quedaron algunas dudas en torno al desenlace de los personajes del spin-off de Breaking Bad, estas son algunas claves compartidas por Peter Gould, guionista y director de este episodio que pasará a la historia de la televisión.

ALERTA DE SPOILERS: la siguiente nota contiene detalles sobre lo que ocurre en el final de Better Call Saul:

Saul termina preso en la serie Netflix

¿Qué pasó en el final de “Better Call Saul”

En “Waterworks”, penúltimo capítulo de la serie, la identidad de Gene Takovic es descubierta por Marion (Carol Burnett). Aunque por pánico amenaza con quitarle la vida a la mamá de Jeff (Pat Healy), finalmente Takovic es atrapado cuando se escondía entre la basura. Takovic contacta a Bill Oakley (Peter Diseth) para que lo asista en la batalla legal que se le viene tras varios años escondiéndose de la justicia. Buscando una condena ejemplar contra Goodman reaparece en escena Marie Schrader (Betsy Brandt), la viuda de Hank Schrader.

A pesar del dolor de la mujer, Saul Goodman continúa mintiendo descaradamente y logra un trato para una reducción de su codena a tan solo siete años. Sin embargo, cuando cree que se ha salido con la suya, descubre que Kim Wexler (Rhea Seehorn), su exesposa, ha confesado la verdad sobre el asesinato de Howard Hamlin (Fabian Patrick) y corre el riesgo de perderlo todo en manos de Cheryl Hamlin (Sandrine Holt). Es allí que vemos un cambio en la personalidad de Gene Takovic/ Saul Goodman, quien después de muchos capítulos parece volver a ser Jimmy McGill.

En el cierre de la historia, McGill, como pide ser nombrado, es sentenciado a 87 años de prisión. En la cárcel, donde es reconocido por varios prisioneros que muestran respeto por el abogado que se hizo famoso por defender los casos de las personas menos estimadas por la sociedad, recibe la visita de Kim Wexler, quien se hace pasar por su abogada. Ambos fuman un cigarro y conversan con cierto humor sobre lo vivido. El episodio cierra con ellos despidiéndose. Ella saliendo de la cárcel, él aceptando su condena.

Kim Wexler en final de Better Call Saul Netflix

El final explicado

En entrevista con Rolling Stone, Peter Gould analizó algunos momentos clave de este final. Por ejemplo, el autor dijo que tenía claro que el final de este personaje debía ser dentro del mundo legal, pero no como un abogado, sino primero como un fugitivo y luego como un condenado, y que la redención era una parte importante del viaje al que debía llegar Saul y también Kim Wexler.

“Ambos se confiesan, ambos limpian sus conciencias, viven de manera más honesta, ese es el punto del final”, explicó Gould.

El autor también recordó que antes de escribir el spin-off de Breaking Bad en el equipo tenían muchas preguntas por resolver sobre Saul Godman. La más obvia de ellas era sobre cómo resolver ese diálogo del día en que conoce a Walter y Jesse: “No fui yo, fue Ignacio” y “¿No estás con Lalo?” eran frases que necesitaba una respuesta. Otras preguntas que se hicieron eran por qué tiene esa oficina loca y la principal: qué problema podrías tener en la vida para convertirte en Saul Goodman. Al cierre de Better Call Saul, el público puede encontrar respuesta a todas estas interrogantes.

“El corazón del show está en el viaje de este hombre. Solo responder por qué se convierte en Saul Goddman no basta. Queríamos saber hubo en algún momento una oportunidad para este hombre de redimirse”, declaró Gould a la Rolling Stone.

Betsy Brandt como Marie Schrader en Better Call Saul Netflix

El regreso de Walter White

El guionista también se refirió a la escena que protagonizaron Bob Odenkirk y Bryan Cranston, quien vuelve a aparecer en el capítulo final, pero esta vez para mostrar una imposibilidad que tiene el personaje de Saul de decir la verdad, algo que lo hermana con Walter White.

“Sabía que el final de Better Call Saul tenía que tener una emoción diferente a la de Breaking Bad. Se sentía correcto tener a estos dos tipos, Saul y Walt, juntos en una escena que mostrara su renuencia a ser honestos con ellos mismos sobre lo que han hecho y lo que son y cuáles son sus verdaderos remordimientos. Ninguno de los dos puede decir realmente la verdad”, declaró Gould.

Sobre la aparición de otros personajes emblemáticos de la trama en “Saul Gone”, como Chuck, el hermano de Jimmy McGill, y Marie Schrader, la viuda de Hank, Gould dijo que le hubiera encantado traer de vuelta a más actores como Patrick Fabian, Dean Norris y hasta Anna Gunn (“hubiera sido genial si calzara en la historia”), pero que no quería que el episodio se convierta en una colección de escenas.

“El sentimiento que tenía de este capítulo era que debía ser un poco como ‘Cuento de navidad’(de Charles Dickens). Gene se vuelve Saul y lo visitan tres fantasmas. Cada vez que lo visitan, te das cuenta que este hombre está atrapado en un ciclo. No es una analogía exacta, pero con fortuna estos flashbacks lo ayudan a iluminar esos cambios que tiene en el episodio”, dijo el guionista y director.

El final de Kim Wexler es una incógnita Netflix

¿Qué pasará con Kim Wexler?

Finalmente, el escritor también respondió a Rolling Stone una duda que muchos de los fans de Better Call Saul tienen tras ver el capítulo final: ¿Se libra Kim Wexler del problema legal con Cheryl Hamlin luego del juicio de Jimmy McGill y su posterior condena? La respuesta del autor es negativa.

“No, no lo creo. Kim está en su propio viaje y él sabe eso. No creo que a Kim le gustaría que Jimmy use alguno de sus trucos para protegerla de Cheryl. Él no la salva a ella, ella se salva a sí misma. Esta vez ya están cansados de salvarse el uno al otro”, sentenció.