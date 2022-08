House of the Dragon: los memes y las reacciones de los fanáticos al primer episodio de la precuela de Game of Thrones

Pasaron ya tres años del final de la última temporada, la número ocho, de Game of Thrones. Y a pesar de que no todos quedaron conformes con el desenlace de la historia, los millones de fanáticos de esta serie tuvieron este domingo la posibilidad de reencontrarse con el espíritu de la saga.

Es que HBO Max lanzó ayer, 21 de agosto, House of the Dragon, la precuela de la aclamada producción, que está focalizada en el pasado de la dinastía Targaryen y que incluye, en comparación a la serie original, una presencia más abrumadora de dragones.

En un balance general, puede decirse que los críticos se mostraron bastante divididos respecto al estreno, una posición bastante diferente a la de los fanáticos. Es que en efecto, como suele ocurrir en este tipo de “eventos” del streaming, las redes sociales también dieron su veredicto del primer episodio de la precuela de la ya mítica GoT.

Muchos usuarios remarcaron el contraste entre la desilusión del último capítulo de GoT y la felicidad por el primer episodio de su precuela, House of the Dragon Twitter / @aileendrui

Así, especialmente en Twitter, los usuarios mostraron su ansiedad antes del estreno de House of the Dragon, y más tarde expusieron sus opiniones, siempre con memes o giros irónicos, sobre lo que les había parecido el inicio de esta precuela, que se desarrolla casi 200 años antes de la historia de la serie original, y que narra los secretos, tragedias y luchas intestinas vividas por los Targaryen mucho antes de que aparezca en la historia la legendaria Daenerys Targaryen, conocida luego como “La Madre de los Dragones”.

No podían faltar los Simpson para hacer referencia al primer capítulo de House of the Dragon Twitter / @oswvask

Muchos fueron los usuarios y fans de GoT que resaltaron el contraste entre la desilusión que tuvieron con el final de la serie original y la felicidad que les dio el primer capítulo de la precuela que, según la mayoría de los comentarios, respeta lo mejor de la esencia y el clima de la saga. “Excelente”, “magnífico”, “seriaza”, “épico”, fueron algunos de los términos elegidos para subrayar la calidad de la realización y el clima de House of the Dragon.

Otros seguidores señalaron también la felicidad que les daba volver a tener algo relacionado con Game of Thrones para ver en streaming los días domingos. “Volvieron los dominGoT y no puedo estar más feliz”, señaló la usuaria Arya, que acompañó su comentario con cuatro fotos del primer episodio de la precuela.

La mayoría de los espectadores aprobaron con creces la primera entrega de House of the Dragon Twitter / @juegooftrhones

Otros manifestaron su extrema emoción al volver a escuchar la cortina de Game of Thrones, esta vez puesta en un momento de la precuela y realizaron posteos con esa música de fondo y diferentes imágenes que representaban la felicidad que sentían al oírla nuevamente. “El sonido del intro de GoT al final de House of the Dragon me llegó en el alma”, señaló, en este sentido, la tuitera Ale.

Primer adelanto oficial de House of the Dragon,la precuela de Game of Thrones que se estrena en 2022

Hubo también usuarios que señalaron la preponderancia en la historia de GoT de la dinastía Targaryen por sobre las otras familias que conforman la saga que tuvo ocho temporadas y que llegó a su final en el año 2019.

House of the Dragon viene a dejar en claro de una vez por todas por qué la casa Targaryen es la mejor casa, Daenerys Targaryen es una reina y D&D son un p... por el final de m... que le dieron”, escribió un tuitero, que de paso se encargó de quejarse del desenlace de la serie original.

En definitiva, las opiniones de los fanáticos fueron en su gran mayoría en favor del comienzo de esta precuela, lo que resulta una reivindicación de lo que para muchos fue el pésimo final de la historia principal.

"Valió la pena cada segundo", dice un tuitero, sobre el primer episodio de House of the Dragons, la precuela de Game of Thrones Twitter / @yadier_ortiz

La emoción también estuvo presente entre los seguidores de GoT a la hora de hacer una devolución del primer episodio de su precuela, House of the Dragon Twitter / @juegoofthrones