HBO Max cancela películas y series y despierta el malestar de los creadores y su público

En abril de 2022, dos corporaciones del entretenimiento se fusionaron en una sola compañía. Fue cuando se produjo la unión entre Warner Media con Discovery Inc., lo que dio como resultado la concreción de Warner Bros. Discovery. La flamante empresa tiene a su cargo las plataformas de streaming HBO Max y Discovery+, que, para 2023, se fusionarán en una sola señal.

Estos cambios, que parecen pertenecer solo a las altas esferas de la industria del entretenimiento, tienen sin embargo consecuencias en el contenido audiovisual de las mencionadas plataformas. Así es como HBO Max, luego de la mencionada fusión, dio de baja varias series que se encontraban en su catálogo y canceló proyectos de películas que se esperaban estrenar en el futuro.

Bartgirl estaba en una etapa muy avanzada de producción, pero la compañía Warner Bros. Discovery decidió que el filme no sería estrenado, ni en cines ni en HBO Max

Esta anulación de diversas producciones generaron un fuerte malestar entre los creadores de las mismas, así como en el público de la cadena de streaming.

Adiós a Batgirl

Entre las películas cuya realización la compañía decidió suspender, quizás el caso más notorio sea el de Batgirl. Esta ambiciosa realización prometía contar la vida de la contraparte femenina de Batman. La heroína sería interpretada por Leslie Grace y el filme contaba con el regreso de Michael Keaton en la piel de hombre murciélago. Pero la compañía señaló que por “un cambio estratégico” la producción sería archivada para siempre, según señala un informe de Misiones online.

22-07-2021 Leslie Grace interpretó a Batgirl en la película para HBO Max que finalmente no será estrenada

Según informa New York Post, las exhibiciones antes de la postproducción de Batgirl no despertaron muchas expectativas en el público y la compañía pensó que ganaría más dinero (o perdería menos) al cancelarla y reclamar los impuestos gastados que al estrenarla en HBO Max. La decisión provocó innumerables críticas por parte de los realizadores, que señalaron cómo se perjudicaba con esto a los artistas embarcados en el proyecto y también se desataron críticas contra el CEO del conglomerado, David Zaslav.

Como un mero ejemplo de cómo afecta a los realizadores la cancelación de una película con una producción ya avanzada (se habían gastado ya unos 90 millones de dólares) se puede citar el caso de la compositora de la música de la película, Natalie Holt, que ya había compuesto 90 minutos de música del film. En diálogo con el medio ScreenRant, la compositor señaló que era “una pena” que se archivara la producción y señaló: “Estuve un año trabajando en eso. Sí, es muy decepcionante”.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery y responsable de las cancelaciones de series y películas de HBO Max (Krista Schlueter/The New York Times KRISTA SCHLEUTER - NYTNS

Otros proyectos cinematográficos que cayeron como víctimas de los cambios producidos tras la fusión de Warner y Discovery fueron la película de ciencia ficción del director J.J. Abrams, Demimonde y de la segunda parte de Scooby Doo, llamada Scoob! Holiday Haunt. Y otra producción relacionada con DC Comics, al igual que Batgirl, que tampoco llegará a la plataforma de HBO Max es la de Wonder Twins, los legendarios Gemelos fantásticos que deberán esperar otra oportunidad, para debutar como protagonistas de su propio film en la pantalla de streaming.

Se canceló la película Wonder Twins y no se verá por HBO Max ni por ninguna otra plataforma

Y así como estos proyectos de largometrajes no serán jamás lanzados en las plataformas de streaming de Warner Bros. Discovery, hay otras series, especialmente animadas, que ya se encontraban en el catálogo de estas compañías y han sido dadas de baja, para gran disgusto de sus fans. La acción de archivar estas y otras realizaciones por parte de la compañía fue tan abarcativa que los medios estadounidenses no dudaron en llamar a eso “una purga de series”.

‘Purga’ de series animadas

El medio español Cinemanía hizo un listado de cuáles son estos productos que ya no podrán verse en el streaming y destacó, en principio, la realización El tren infinito. En este caso, el creador de la serie animada, Owen Dennis, se quejó en su cuenta de Twitter, donde escribió: “El anuncio (…) fue un shock para todos nosotros. No solo para los fans, sino también para los creadores y artistas que hicieron los programas. No tenía idea de lo que vendría, al igual ningún otro creador de programas con el que haya hablado ni ninguno de sus representantes”.

En cuanto a las respuestas que los autores de esta animación recibieron de la compañía, Dennis señaló: “La gente ha estado trabajando entre bastidores durante días tratando de averiguar qué está pasando. Se han realizado mil llamadas, enviado mensajes y mails, pero el problema es que la totalidad de Warner y Discovery se está fusionando. Esto significa que las personas con las que normalmente hablaría han sido despedidas, trasladadas o han renunciado, por lo que nadie tiene idea de cómo obtener la información que necesita en este momento”.

Julia Pott, autora de Campamento mágico, se queja amargamente en Twitter por la cancelación de la serie, con una temporada aún por estrenar Twitter / @juliap

“Esto es lo mismo que sucedió en los primeros meses de la fusión con AT&T. Nunca aplaudas una fusión corporativa, ayudan a unas 100 personas y dañan a miles”, protestó el artista, sobre el final.

Otra de las producciones que cayeron bajo la picota de la fusión se encuentra Campamento Mágico (Summer Camp Island). En este caso, hay que añadir el hecho de que esta serie tenía completa una temporada y lista para su estreno. “Trabajamos durante cinco años para hacer 100 episodios de animación. Trabajamos hasta altas horas de la noche, nos dejamos llevar, éramos una familia de artistas trabajadores que querían hacer algo hermoso y HBO Max simplemente nos tiró a todos como si no fuéramos nada. ¡La animación no merece eso!”, escribió también en Twitter la artífice de esa serie, Julia Pott.

The Fungies, una de las más de 30 series animadas canceladas por HBO Max Twitter / @stephenpneary

Sin embargo, parece que la compañía cambió su decisión en este caso y posiblemente la temporada nueva de la serie se exhiba en Cartoon Network.

Los fungies, la animación sobre unos particulares hongos prehistóricos, tampoco formará parte de la programación de la plataforma. Stephen P. Neary, el creador de esta serie, también protestó en su cuenta de Twitter. “Durante una clase de dibujo descubrí que Los fungies fue retirada de HBO Max esta semana. Estoy desconsolado, pero quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los increíbles artistas y a la gente de producción por su arduo trabajo en este sincero y febril sueño de hacer un programa”.

Un listado de las series canceladas por HBO Max Twitter / @TheCartoon

El medio Deadline publicó un listado con la totalidad de series animadas o infantiles que serán dadas de baja por la señal HBO Max, y el listado supera las 30 producciones.

Otras series dadas de baja

Fuera de la animación, otras series cayeron en desgracia tras la fusión. Una de ellas fue Naomí, que había tenido una buena acogida de público y crítica en su primera temporada. Y lo mismo ocurrió con Raised by Wolves, otra producción que recibió la aclamación de la crítica. The not too late show with Elmo, una especie de talk show conducido por el célebre personaje de Plaza Sésamo, también fue dado de baja como víctima de la misma purga.

Elmo, personaje de Plaza Sésamo, tenia un programa de entrevistas en HBO Max, que ahora no se verá más, pues fue cancelado por la cadena Deadline

La compañía no ha dado mayores explicaciones sobre el por qué de estas cancelaciones, pero su CEO, David Zaslav, a quien el New York Post caracterizó como “un reductor de costos despiadado” solo negó en una entrevista con Deadline que la plataforma fuera a producir menos realizaciones que antes.

“Hubo algunos rumores hoy sobre HBO Max, que vamos a comenzar a hacer menos series. Nuestra estrategia es abrazar y apoyar y, luego, impulsar el increíble éxito que está teniendo HBO Max”, dijo el CEO.