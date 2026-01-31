Iván Noble compartió una foto con su novia y sorprendió

El 2026 trajo varias cosas en la galera y, en medio de audios de WhatsApp cruzados, separaciones y propuestas románticas, Iván Noble sorprendió con un costado poco conocido. Pese a que el músico prefiere mantener su vida privada lejos del ojo mediático, en las últimas horas compartió la primera foto con su novia y en las redes sociales sus fanáficos no tardaron en reaccionar.

Iván y Martina conviven desde hace algunos años

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula poco más de 200.000 seguidores, el artista publicó una instantánea en blanco y negro junto a Martina, la mujer con la que comparte su vida desde hace casi una década.

A puro relax, el cantante se mostró de vacaciones con su pareja. En la foto, se pudo ver el mar de fondo y a los dos posar con lentes de sol sobre la arena. Secuencia que describió con un emoji de un corazón y la canción de Aeromisth “I Don’t Want to Miss A Thing” (No quiero perderme nada).

Iván Noble junto a Martina, su novia de hace casi una década (Foto: Captura Instagram/@ivanoble)

La imagen habla por sí sola. Allí se lo ve abrazándola por la cintura mientras ambos regalan una sonrisa cómplice a la cámara. Ella, con un gesto relajado y la mano en alto, completa una escena cargada de espontaneidad y alegría.

Martina, una emprendedora textil oriunda de Tandil, es quien acompaña al músico desde hace varios años. A pesar del tiempo que llevan juntos, ambos siempre cultivaron el perfil bajo, manteniéndose lejos de las cámaras y los eventos públicos. Fue justamente ese hermetismo lo que transformó la imagen en cuestión en un verdadero suceso que sacudió las redes sociales.

Iván Noble con Martina en 2019

Sin embargo, no es la primera vez que el nombre de la mujer forma parte de las noticias. En medio de la escandalosa separación de Ricardo Diotti y María Fernánda Callejón en 2022, Martina fue señalada como la tercera en discordia. “Se llama Martina, es una chica de Tandil, pero vive en Capital Federal. Tiene un showroom de ropa y accesorios. Está en pareja hace bastantes años con un músico bastante conocido, yo no sé si él está al tanto de que ella se escribe y se ha visto con Ricky Diotto”, dijo en ese entonces Karina Iavícoli en Puro Show (eltrece).

Ante la repercusión, la joven -que en aquel entonces tenía 30 años- decidió romper el silencio. “De repente estoy en una reunión de trabajo y me empiezan a llegar mensajes, llamadas de que una periodista que no conozco, dice que yo me escribo con el ex de Fernanda Callejón, que es un tipo que, no solo que no me escribo, sino que nunca escuché el nombre. Apenas la conozco a Fernanda de nombre. Lo tengo a Iván (Noble) acá. Hace seis años estamos juntos, yo trabajo en una empresa, no me interesa ese mundo”, dijo en el audio que más tarde compartió LAM (América TV).

La novia de Iván Noble desmiente una relación con el ex de Callejón

Asimismo, también se sumó Noble, quien -como había indicado- estaba con ella en ese momento. “Martina está en el medio y se angustia. Lo buscamos en Instagram para ver quien era y me parece que tampoco es su tipo. Si fuera (Rodrigo) De Paul ponele, ahí me parece que si”, comentó en tono de broma.