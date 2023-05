Gabriel Schultz defendió a Jey Mammon, apuntó contra Lucas Benvenuto y desató polémica en las redes

escuchar

A finales de marzo, se hizo público que, en el 2020, Lucas Benvenuto inició acciones legales contra Jey Mammon por abusar sexualmente de él cuando era apenas un adolescente. La noticia no solo fue un duro golpe para Telefe, quienes debieron removerlo de su puesto como conductor de La Peña del Morfi, sino que generó gran conmoción en el ambiente del entretenimiento, ya que muchas celebridades y figuras mediáticas se consideraban sus amigos, ya que era muy querido en el ambiente.

Como hubo muchos que salieron a repudiar su accionar, no faltaron quienes lo defendieron. En las últimas horas, quien se sumó al segundo grupo fue Gabriel Schultz que, en el marco del debut de Polémica en el bar (América) conducido por Marcela Tinayre, no dudó en defender al humorista, con quien compartió meses de trabajo en el ciclo de entrevistas musicales Los Mammones (América).

El lunes por la noche, Marcela Tinayre hizo historia al ser la primera mujer en conducir Polémica en el bar en sesenta años de programa. Quienes la acompañaron en este imperdible debut fueron el ex Gran Hermano Walter “Alfa” Santiago, la actriz Eliana Guercio, el bailarín Flavio Mendoza, el actor y conductor Marcelo Polino, el periodista Chiche Gelblung y el periodista y humorista Gabriel Schultz.

A lo largo de la velada, hubo varios cruces y dichos que generaron un impacto en las redes sociales, pero quizás el más polémico fue el comentario de Gabriel Schultz al momento de referirse a la denuncia que recibió Jey Mammon en el 2020.

Tras pasar un breve resumen del caso que ocupó los medios nacionales durante varias semanas, Marcela Tinayre comentó: “A mí me preocupa Jey, eh. Me preocupa muchísimo. Este hombre está quebrado”, señaló. Con ese pie, Schultz remarcó: “Como también a Jey le preocupaba Lucas y entonces él estuvo una semana callado porque no podía creer que Lucas, con quien se amaron mucho, le estuviera haciendo esto”.

Jey Mammon fue denunciado por Lucas Benvenuto Archivo

Y, en referencia a por qué el denunciante nunca aclaró la existencia de ese supuesto amor, manifestó: “Porque se terminaría enseguida esto, tendría que salir a pedir disculpas y no lo va a hacer”. Esto provocó la incomodidad tanto de Guercio como de Mendoza, quienes se apresuraron a cuestionarlo.

Primero fue la pareja de Sergio “Chiquito” Romero, quien expresó: “Es un chico que no tenía una madre que lo contenga, que no tenía un padre que lo críe...”. Inmediatamente, Schultz interrumpió y dijo: “Tuvo una vida horrible y apareció una persona que le dio amor, algo que él nunca había tenido”.

Luego, el creador de Stravaganza disparó: “Si fue amorosa esa persona, ¿por qué Lucas no dice eso?”. “Porque un día esa persona lo dejó”, replicó el panelista de Perros de la calle. Asimismo, aseguró que Jey “rescató” a Benvenuto y “le dio amor”.

“Acá el problema no es la edad (si Lucas tenía 14 o 16 años cuando salía con el actor), acá el problema es que lo acusan de violador”, sumó. Finalmente, sobre la reacción de sus colegas ante la denuncia, aseveró: “Él no está acabado. Los medios mintieron, fue una carnicería y gente que un día antes (de que la denuncia se hiciera pública) comía con él, lo traicionó”.

Los dichos del periodista no pasaron desapercibidos y, rápidamente, las redes hicieron eco de los mismos y lo criticaron duramente. “Es bochornoso”, “se cubren entre ellos”, “investiguen a quienes lo defienden” y “unos impresentables”, fueron solo algunas de las reacciones que despertó el hecho.

