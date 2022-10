El fuerte cruce en vivo entre la hermana de Thiago y Estefi Berardi: “Quiero que arregle este papelón”

escuchar

Luego del móvil en vivo que hizo LAM en el colegio donde daba clases Martina Stewart, participante de Gran Hermano (Telefe), Santiago Sposato, cronista de del programa, fue enviado a la casa de la familia de Thiago Medina por los dichos de Estefi Berardi en el programa de Carmen Barbieri y Camila salió a responderle en vivo.

“En LAM le hicieron una nota a su familia y en un momento, la hermana mayor, Camila, cuenta que sus hermanos no estaban escolarizados porque lo tenían en lista de espera hace dos años”, señaló la panelista de Mañanísima (América) y agregó: “Me comuniqué con el intendente para hacerle una consulta (...) Su asistente me cuenta que ya enviaron una asistente social, pero la familia le suspendió el encuentro y va a ir mañana. Me dijo que no existe la lista de espera de dos años en ningún colegio”.

Las palabras de Estefi Berardi y Pampito en Mañanísima (Ciudad Magazine)

Además, Estefi Berardi aseguró que ya le habían dado un turno al padre para el médico, pero no se presentó. “Todo esto lo hablé con Camila (hermana de Thiago) y no me contesta”. En ese momento, Pampito se enojó y acotó: “Pero, ¿qué tenía que hacer tan importante Camila que no recibió a la asistente social? Porque si tenés tiempo para llorar en la televisión y pelo... en TikTok, entonces tenés que tener tiempo para ocuparte de tu hermanito y el padre también del niño. Estas cosas me enojan muchísimo”.

Con todo lo ocurrido en la mañana, Santiago Sposato hizo un móvil desde la casa de Thiago Medina y relató: “Camila nos explicó que no estaba enojada, que estaba dolida y no podía entender por qué Estefi Berardi dijo tantas mentiras”. A lo que la panelista explicó que lo que contó fueron las palabras de la secretaria de la Matanza.

En ese momento, se generó un debate entre cómo trataron el tema en el programa conducido por Carmen Barbieri y por el grado de veracidad de la información de Estefi Berardi. Luego de tanto tiempo al aire sobre este tema, Camila decidió salir de su casa a hablar con el programa.

El fuerte cruce entre Camila y Estefi en LAM (América)

“Lo que me enojó fue lo que Estefi dijo, que es una mentirosa, quiero que arregle este papelón que hizo porque no es verdad”, introdujo Camila y le habló directamente a ella: “Si no conocés mi vida, vení y fijate. Acá tenés las puertas de mi casa para que te pongas mis pantalones. No mandamos a cartonear a mi hermano y no va al colegio porque hace dos años vengo luchando para que me den la vacante”.

Y agregó: “Cuando me levanté y me pasaron la información me quedé sorprendida porque no vino ningún asistente social, después vinieron. ¿Sabés lo que pasa, Estefi? Es que vos estás estudiada, yo no estoy estudiada. Vos estás preparada, yo no estoy preparada para todo esto”, indicó Camila y agregó: “Te está metiendo en familia, ¿sabés cómo me podés ayudar? No publiques las cosas, no te mandes de cabeza sin saber”.

Tuit de Estefi Berardi tras el fuerte cruce en LAM (América) Instagram: @estefiberardi

“Están ensuciando mi nombre y es obvio que me voy a imponer porque están ensuciando mi nombre. Hay otra manera de ayudar, Estefi”, continuó Camila, quien manifestó que la vacante para su hermano apareció hace tres días. “Lo que me dolió es que saliste a mentir, primero informate”, concluyó ante la mirada de la panelista que no tuvo palabras para responderle.

Tras el incómodo momento en vivo, Estefi Berardi publicó un tuit contenta por lo que le sucedió a la familia de Thiago Medina: “No dije todo lo que pienso porque no lo iba a entender y no quería que se vaya del móvil. Me pone contenta que moverme haya logrado que el niño esté escolarizado”.

