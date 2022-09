Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron un fuerte cruce en el aire de LAM: “Sos muy agresiva y mal educada”

Este jueves, las panelistas de LAM (América) Yanina Latorre y Estefi Berardi protagonizaron un fuerte ida y vuelta al aire. Todo se originó por el error de la ex Combate al difundir un audio en el que supuestamente Lali Espósito estaba enojada con la producción de La Voz Argentina (Telefe) cuando finalizó el último programa.

Tras escuchar el video en el que Berardi da la primicia falsa en Mañanísima (Ciudad Magazine), Ángel de Brito, recién llegado de sus vacaciones, tomó la palabra: “Todos malísimos, más allá del error. Carmen diciendo: ‘vos tenes más información que Yanina’. Y vos diciendo: ‘No, yo tengo menos edad’. Una peor que la otra”. Ese fue el puntapié inicial para que se iniciara la discusión entre las compañeras.

El tenso cruce entre Estefi Berardi y Yanina Latorre en LAM (América)

“Siempre estás jodiendo con la edad. Sos muy agresiva y mal educada. La fuente no tiene edad”, manifestó Latorre. “Mirá... vos sos la que más se equivoca y no lo reconoce. Dijiste que Zaira Nara se cog... a un tipo y no lo hizo. La chica dice: ‘no lo hice’. Y ella manda en cana a una mina que tiene familia. Eso es grave... eso es gravísimo”, le contestó Berardi.

“Primero, bajá el tono. Y segundo, lo tengo comprobado y con pruebas. Él (Ángel) sabe cómo laburo. Acá nunca dije nada que no esté comprobado”, le respondió enfurecida.

“¡Zaira te desmintió! Yo me moriría de la vergüenza si digo semejante barbaridad”, contestó la joven, quien se sintió aliviada porque su error se trataba de una “pavada”. Yanina Latorre concluyó la pelea: “Yo no le creo. Y no me puedo matar con Zaira públicamente, así que cállate la boca, jamás me equivoqué”.

La divertida reacción de Lali Espósito al escuchar su supuesto ataque de furia por la final de La Voz

Tras la final de La Voz Argentina (Telefe), Estefi Berardi mostró la supuesta conversación de WhatsApp que tuvo con la producción del programa: “Lali, ¿qué sucedió que te fuiste tan pronto?. Estamos por hacer un brindis. ¿En serio estás mal? Estamos muy preocupados”, habrían sido las palabras de la persona que supuestamente la escribió a la cantante y a lo que ella habría respondido: “No quiero hablar ahora porque no me siento bien. Y prefiero no decir nada. Caliente es poco”.

Filtraron un supuesto audio de Lali enfurecida tras la final de La Voz

Asimismo, según mostró Berardi, desde la producción le habrían dicho: “La Sole dice que te enojaste con ella, se siente mal. Te llamó y no le contestás. Además, vos no sos así, siempre andás al palo”.

De acuerdo a al chat que compartieron, tras estas palabras, Espósito habría mandado un audio en medio de un ataque de furia. “Pelo..., todo el tiempo, pero todo el tiempo. Que pretenden loco, que uno maneje al palo todo el día”, se la escucha decir allí. La panelista, además, sostuvo que confirmó la información del enojo con diversas fuentes, quienes le habrían asegurado que el audio era verídico.

Lali decidió salir a aclarar los tantos con una respuesta en redes, tan divertida como contundente. “Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo)...”, escribió en Twitter. Acto seguido, agregó: “Pero después de reírme me preocupa pensar que haya gente que ‘informe’ así... Media pila che (me sigo riendo ahora...)”.

Efectivamente, el mensaje pertenece a una escena de la película Permitidos, que Lali protagonizó en 2016 con Martín Piroyansky y donde también actuaron Benjamín Vicuña y Liz Solari.