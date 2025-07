Un periodista se descompensó en vivo y Wanda Nara, que lo vio por televisión, fue a ayudarlo

Una preocupante situación se vivió en el aire de América TV el jueves 3 de julio por la tarde, cuando el cronista de A la Tarde, Gustavo Descalzi, se descompensó en vivo mientras estaba hacia una guardia periodística en la casa de Uruguay de Wanda Nara. La conductora, que veía el programa, tuvo un destacado gesto: se acercó a la playa a asistirlo y le hizo llegar comida.

Mientras sus dos hijas menores, Francesca (10) e Isabella (8) están instaladas en la casa de Nordelta de su padre, Mauro Icardi, Wanda Nara aprovechó para viajar, en un avión privado y en compañía de unas amigas, al vecino país. Según dio a entender, adquirió una propiedad en Punta del Este. “24 horas en Uruguay y un sueño más cumplido”, expresó en sus redes.

Un periodista de América TV se descompenso en vivo

El jueves, Gustavo Descalzi recorría las distintas casas de Punta del Este para encontrar la de la conductora cuando tuvo un problema de salud. Mientras en el piso los periodistas hablaban sobre Nara, en el móvil el comunicador -que estaba en la playa- se llevó las manos a los ojos para dar cuenta de su malestar. “¿Estás bien? ¿Qué tenés?“, le preguntó Karina Mazzocco preocupada. ”Me acabo de marear", respondió rápidamente y pidió que lo sacaran del aire.

Un par de minutos después, regresó al aire. “Estoy bien. Me bajó la presión”, explicó para llevar tranquilidad tanto a sus compañeros como a la audiencia. Lo sorpresivo fue que mientras hablaba, a lo lejos se pudo ver que Wanda Nara se acercaba hacia él en compañía de una amiga. Según se pudo advertir, estaba anteta al programa y se acercó a ayudarlo.

Al comunicador le bajó la presión mientras hacía guardia periodística afuera de la casa de Wanda Nara en Uruguay y ella lo asistió (Foto: Captura / América TV)

“Estoy bien, me desmayé, pero estoy bien”, les dijo el periodista a las mujeres y la amiga de Nara le preguntó si quería un mate. La conductora se preocupó por su salud, pero extendió la mano hacia la cámara para no quedar grabada. No quiso saludar y se limitó a comentar que solo se acercó para ver cómo estaba. Tras corroborar que se encontraba bien, ambas se retiraron de la playa y regresaron a la casa.

“Increíble porque Wanda estaba mirando A la tarde y vio que te descompusiste y mirá que amorosa que se acercó”, expresó Mazzocco y desde el piso le agradecieron a Nara por su gesto.

La mediática y su amiga se acercaron a ver como estaba el periodista; le hicieron llegar bebida y comida para que se recuperara (Foto: Captura / América TV)

Luego, Descalzi habló de su salud y contó qué le sucedió. “Estoy bien, me bajó la presión porque estuve caminando toda la mañana y toda la tarde buscando la casa; teníamos las dudas de donde era, pero la encontramos y encontramos a Wanda. No comí nada en todo el día, mal yo y ella divina vino a asistirnos”. Asimismo, reveló que el personal de seguridad de la mediática se acercó a ayudarlo, como así también algunos vecinos.

Antes de finalizar el programa, el comunicador volvió a aparecer en pantalla. “No solo usted le escribió a Wanda, me dijo que más de 100 mensajes recibió y vino a mi rescate. Increíble lo que pasó”, le reveló a Karina Mazzocco y mostró que la mediática le hizo llegar gaseosa, agua y masitas dulces. “Lo que me sorprendió es que ella me salió a buscar con su amiga”, reflexionó el periodista y su equipo volvió a agradecerle a Nara por su gesto. Por último, Descalzi aseguró que, tras haber consumido azúcar, ya estaba recuperado.