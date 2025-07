Flor Jazmín debutó en teatro y Nico Occhiato la sorprendió con un gigantesco ramo de flores y emotivas palabras

Este martes 15 de julio, Flor Jazmín Peña formó parte del estreno de la obra La Llamada que tuvo lugar en el Teatro Astros y es dirigida por Juanse Rausch. Con un éxito rotundo en España y en Nueva York, esta pieza teatral, que escribieron los Javis, acaparó la atención del público argentino por el brillo de la influencer en el escenario, acompañada de Juli Castro, Cesar “Banana” Pueyrredón, Leticia Siciliani y Mariano Saborido.

Emocionada por el rol protagónico, Flor Jazmín le agradeció al público que compró su entrada y dejó un mensaje que se llevó el aplauso de los presentes. “Ojalá se animen en su vida cuando estén en un momento de crisis y tienen que pasar por alguna transformación, que puedan encontrar, como todos los personajes, la valentía y el valor para poder atravesar el miedo que seguramente del otro lado haya una versión más auténtica”, indicó la bailarina tras la primera función.

Flor Jazmín Peña le agradeció al público que presenció la obra La Llamada

Como parte del debut en el teatro, Flor Jazmín estuvo acompañada de amigos, familiares y de su novio, Nicolás Occhiato, quien actualmente conduce el ciclo de La Voz Argentina en Telefe.

Movilizado por la participación de su pareja, Occhiato, en sus historias de Instagram, grabó un video de Flor Jazmín y le dedicó unas sentidas palabras que demuestran el orgullo que siente por su historia de vida. Una vez culminado el espectáculo, la esperó en la puerta de su camarín con un ramo de flores.

Nicolás Occhiato le regaló un ramo de flores a Flor Jazmín Peña tras su debut teatral

“Sos de otro planeta. No hay nada más lindo que verte brillar arriba de un escenario. Sé todo lo que luchaste, todo el esfuerzo y corazón que le pusiste para llegar a este momento y estoy seguro de que la obra va a marcar un antes y un después en tu carrera”, indicó el conductor, que agregó el fragmento de una parte de la obra donde Flor Jazmín muestra sus dotes como cantante.

En esa misma línea, agregó: “Hoy me hiciste ca... de risa una hora y media, me hiciste emocionar y me dejaste con la mandíbula en el piso cuando cantaste. Sos enorme, te admiro y amo muchísimo”.

El descargo de Nico Occhiato tras la participación de Flor Jazmín en La Llamada

“Se van a divertir, van a cantar, se van a emocionar y se van a ir con un mensaje muy lindo para la vida”, incluyó, en su descargo, Occhiato, que aprobó el debut de La Llamada y convocó a sus seguidores de las redes sociales que acompañen a su pareja, y el elenco, a ser uno de los espectáculos más convocantes de la avenida Corrientes.

La visita romántica de Nico Occhiato a Flor Jazmín Peña

Por su parte, Momi Giardina, mamá de Juli Castro, integrante de la obra de teatro en cuestión, no solo elogió a su primogénita, sino que también le dedicó un apartado a Flor Jazmín, amiga y compañera en el ciclo de streaming Nadie dice nada (Luzu TV).

Momi Giardina se sumó a los elogios sobre la performance de Flor Jazmín

“Amiga me dejaste con la boca abierta, desbordabas talento, disfruté tanto verte arriba del escenario, claramente es tu lugar en el mundo. Te aplaudo de pie”, elogió la también bailarina y artista.

Las románticas vacaciones de Nico Occhiato y Flor Jazmín en España

A mediados de junio, la reconocida pareja se tomó unas vacaciones en el Viejo continente, más precisamente en España. En la previa a los compromisos laborales en La Voz Argentina y en la obra de teatro La Llamada, los influencers decidieron relajar tensiones y recargar energías para lo que resta del año.

Antes de finalizar las vacaciones por Ibiza, Nico Occhiato hizo un posteo a modo de resumen de sus días junto a Flor Jazmín (Fuente: Instagram/@nicoocchiato)

“Una semana con el amor de mi vida en Ibiza antes de que se nos venga una de las etapas más intensas, lindas y desafiantes para nuestras carreras. A partir del lunes nos vemos todos los días, a la mañana y a la noche", destacó Occhiato en su cuenta de Instagram, donde incluyó fotos y videos de lo que fue una travesía planificada por la isla.

El itinerario del viaje comenzó en Madrid, donde estuvieron presentes en el show de Lola Índigo, con la participación estelar de Martina “Tini” Stoessel.

Nico Occhiato subió un video de una fiesta en Ibiza a la que asistió con Flor Jazmín

Tras unos días en la capital de España, la pareja siguió camino hacia Ibiza, donde priorizaron el relax y las actividades marítimas como paseos en bote por diferentes lugares de este emblemático sitio geográfico.