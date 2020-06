Morena Rial se refirió a los dichos de la amnte de su ex, Facundo Ambrosioni

10 de junio de 2020 • 10:50

En los últimos días, Morena Rial confirmó que Facundo Ambrosioni le fue infiel cuando todavía estaban en pareja. La hija de Jorge Rial se enteró del hecho de la peor manera: por las palabras que Antonela Pane , una de las chicas con las que su ex le habría sido infiel, hizo un vivo en Instagram en el que contó detalles del asunto.

"Toda la noche nos hicimos miraditas. Yo pasaba y le tocaba la espalda con la mina ahí al lado. Al final chapamos en la puerta del baño de arriba pero rápido porque todos lo conocían", fue lo que contó la tercera en discordia. En medio del incómodo momento que afectó a Morena, esta no se llamó al silencio. "Estuviste con media Argentina c... floja", escribió sin filtro en un Live de Instagram que estaba realizando Pane con la hija de Natacha Jaitt , Antonella Olivera .

Más reflexiva y desde su propia cuenta, ahora More publicó una serie de stories en clara referencia a lo ocurrido. "El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. Todas las que cosas que salen de ti regresan a ti. Así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate por lo que tú das", escribió la mamá de Francesco .

A continuación, publicó un mensaje para alejarse de la confrontación que tuvo en los últimos días. "Antes de discutir con alguien pregúntate si esa persona tiene la suficiente madurez mental para comprender diferentes perspectivas, de lo contrario, no tiene sentido que pierdas tu tiempo", reflexionó.

