Ricardo Montaner se cruzó con un seguidor de La Voz Argentina en Twitter: “No te la agarres conmigo”

Ricardo Montaner decidió responder a la crítica de un hater que le dedicó un fuerte mensaje a través de Twitter. El jurado de La Voz Argentina (Telefe) suele estar atento a sus redes sociales y no se queda callado a la hora de contestar los agravios.

Este lunes, un seguidor del programa tuiteó: “Viejos boludos (sic) y después Ricardo Montaner. Tipo denso y egocéntrico como pocos”. Además, el usuario no solo utilizó el hashtag del ciclo, sino que además arrobó al cantante de “Cachita” para que no quedaran dudas de a quién iba dirigida la ofensa.

Lejos de dejar pasar lo sucedido, inmediatamente Montaner replicó: “¿Y tú que vendrías a ser? ¿Intolerante ? ¿Odiador? ¿O simplemente descargas los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?”. Y completó: “Tu no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco. No te la agarres conmigo que ni me conoces. Un abrazo, Diego querido”.

La respuesta de Ricardo Montaner al seguidor que lo criticó Twitter @montanertwiter

Aunque parecía que la charla había terminado ahí, el hombre que se presenta como Diego Díaz en la plataforma quiso tener la última palabra y le respondió al cantante: “Intenta dejar de ser el único protagonista y de ser el famoso superador de historias. Los protagonistas son los participantes. Tranquilo Ricardo que mi vida es hermosa. ¡Otro abrazo!”.

El cruce con Mercedes Morán

No es la primera vez que Montaner mantiene un tenso intercambio en la red del pajarito. A finales de julio pasado, la actriz Mercedes Morán había utilizado Twitter para opinar: “Me aburre la familia”. Rápidamente, la comunidad virtual interpretó que se trataba de una crítica a la familia Montaner, ya que tres de sus integrantes se desempeñan en el jurado de La Voz.

Mercedes Morán había deslizado un filoso mensaje en su cuenta de Twitter y Montaner le respondió duramente: "Dios te pague"

Entonces, el cantante manifestó su enojo. “Y pensar que toda la familia que te aburre, se junta para verte actuar y admirarte”, lanzó. Luego, siguió: “El otro día hablaba con Marlene (su esposa) del carácter que le pones a todos tus personajes, tu impronta y calidad me hacen imposible pensar que eres la misma que nos corresponde de esa manera. Dios te pague”.

Sin embargo, poco después Morán aclaró que su mensaje no iba dirigido a los Montaner. En una entrevista radial con Marcela Coronel en el ciclo Mientras tanto (Mucha Radio 94.7), la actriz se defendió: “Fue un malentendido, sacado de contexto se puede pensar que hablaba de su familia, pero yo decía que me aburría la familia de los participantes o la familia en general, en tono de joda”.

