El furioso cruce de Ángel de Brito y Luciana Salazar en Twitter por Martín Redrado

Que la relación entre Luciana Salazar (40) y Ángel de Brito (44) no es buena, a esta altura, no sorprende a nadie. Cada vez que la modelo y el periodista se cruzan en las redes sociales el resultado no es otro que un escándalo. Este viernes, su vínculo parece haber llegado a un punto de no retorno.

Un foto de una exclusiva zona de Miami publicada por De Brito encendió la mecha en Twitter. “Ahora Luciana Salazar y Martín Redrado jugando a esconderse de los fotógrafos en Bal Harbour, Miami. ¿Cuándo madurarán?”, escribió el conductor de Los ángeles a la mañana junto a una imagen ilustrativa que mostraba a una mujer de cabello rubio.

La bomba no tardó en explotar. “Primero y principal que nunca fui a Bal Harbour. ¡Te están pasando muy mala data! ¡Y el ‘madurarán’ esta demás! Decímelo por privado, como me decís tantas cosas. Ponete anteojos porque la de la foto no soy yo”, respondió Salazar.

Primero y principal que nunca fui a Balharbour te estan pasando muy mala data!!! Y el maduraran esta demas! Decimelo por privado como me decis tantas cosas. Ponete anteojos porque la de la foto no soy yo https://t.co/eSpFsG0Gxb — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

“Es una foto para ilustrar, reina Isabel. ¿Qué querés que te diga en público? ¿Lo que vos me decís en privado?”, desafío el periodista en tono críptico.

Jajajaja es un foto para ilustrar Reina Isabel.

Que queres que te diga en público?

Lo que vos me decís en privado? https://t.co/WrWIqRoPIo — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 29, 2021

Ya me puse lentes, te confundí con la fuente de PIEDRA. https://t.co/WrWIqRoPIo — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 29, 2021

A continuación, De Brito publicó un nuevo tuit irónico e insinuó que la panelista de Polémica en el bar trae mala suerte: “Ya me puse lentes, te confundí con la fuente de piedra”.

“Indudablemente, la mala data que te pasan te está afectando mucho, sobre todo la visión”, devolvió Luciana con un emoji burlón.

Indudablemente la mala data que te pasan te esta afectando mucho, sobretodo la vision 😜 https://t.co/ExuF9qLycX — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

Lejos de calmarse, el espiral de violencia verbal siguió en aumento. “A vos se te ve mejor que nunca. Lo dice todo el mundo”, escribió el periodista con sarcasmo. Salazar aprovechó para criticarlo por su conducción: “Como a vos en la conducción del Cantando 2020 “, ejemplificó.

A vos se te ve mejor que nunca.

Lo dice todo el mundo. 👍 https://t.co/1hKThJlmDS — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 29, 2021

Como a vos en la conduccion de cantando!! 👏🏻 https://t.co/wUbGhLZ80b — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

Como una suerte de ping-pong, De Brito volvió a cargar contra la modelo poniendo en duda sus dotes profesionales e incluso mencionando a su hija, Matilda. “Como a vos cantando, actuando, paneleando, mostrando mails de Martín Redrado. Comprate un tarro de dignidad en el free shop y traele un regalo a la nena”, lanzó.

Como a vos cantando, actuando, paneleando, mostrando mails de @martinredrado

Cómprate un tarro de dignidad en el free shop. Y tráele un regalo a la nena. https://t.co/87xUfjSoqy — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 29, 2021

En su enésima devolución, Salazar también cuestionó a De Brito por su labor periodística y se refirió a las panelistas de su programa. “Como vos teniendo las mismas actitudes que tanto renegás y te diferenciás de otros colegas. Comprate un balde de credibilidad y de paso compartilo con tus angelitas que tanto me quieren”, escribió. Con un estallido de risa, el conductor de LAM retrucó con una pregunta retórica: “¿Vos hablando de credibilidad?”.

Como vos teniendo las mismas actitudes que tanto renegas y te diferencias de otros colegas. Comprate un balde de credibilidad y de paso compartilo con tus angelitas que tanto me quieren https://t.co/rIFOrDrjY7 — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

Hacia el final del picante intercambio, la modelo habló sobre la producción del ciclo de Ángel, a cargo de la pareja de Mariana Fabbiani. “¡Como vos y tu programa súper creíble, que me asociaron injustamente con un asesino! Vaya a saber por qué. Ah, cierto que el productor es Mariano Chiade, ahora entiendo que todo el odio con el que se me trata ahí tiene un trasfondo político”, sentenció.

Como vos y tu programa super creible, que me asociaron injustamente con un asesino!!! Vaya a saber porque? A cierto que el productor es Mariano Chiade, ahora entiendo que todo el odio con el que se me trata ahi, tiene un transfondo politico. https://t.co/LEeyncZKuP — luciana salazar (@lulipop07) January 29, 2021

“¿En serio te considerás que alguien puede hacerte una campaña política? Nos reímos de tus tuits dictados. Te usan y te descartan”, replicó De Brito.

En serio, te consideras que alguien puede hacerte una campaña política?

Nos reímos de tus tuits dictados.

Te usan y te descartan. https://t.co/XKPnx7nqTl — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 30, 2021

Por último, Salazar acusó al conductor de tener actitudes misóginas. ”¿Qué te pasa? Te noto nerviosho (sic).¡Veo que últimamente te gusta ningunear a varias mujeres, y en tu programa ni te digo! Se nota que no estás acostumbrado a que te contesten. Sabé que no nos callamos más”, concluyó.

Que te pasa @AngeldebritoOk? Te noto nervioshooo. Veo que ultimamente te gusta ningunear a varias mujeres, y en tu programa ni te digo!!! Se nota que no estas acostumbrado a que te contesten. Sabe que no nos callamos mas. — luciana salazar (@lulipop07) January 30, 2021

LA NACION