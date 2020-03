Al menos 1700 turistas argentinos varados en España por el coronavirus

Desde Madrid, la cónsul Moira Wilkinson aseguró que las autoridades están organizando el operativo de regreso Fuente: Reuters

España está en estado de alarma. Ante los más de ocho mil casos de coronavirus, entre ellos cerca de 300 fallecidos, el gobierno impuso una cuarentena casi total y medidas restrictivas para salir a la calle. Eso atañe a todas las personas que se encuentren en el territorio, nacionales o extranjeros, entre estos últimos, al menos 1700 argentinos.

Esa es la cantidad de turistas de nuestro país que se encuentran allí. Y todo están en afectados por estas directivas, pese a que ninguno fue diagnosticado como positivo. "En Madrid son entre 600 y 700 argentinos, que tenían previsto volver al país este miércoles o más adelante pero cuyos vuelos fueron cancelados", aseguró en diálogo con LA NACION Moira Wilkinson, cónsul en la capital de España.

También explicó que se trata de viajeros que tenían pensado recorrer el país o recorrer algunas ciudades y luego seguir viaje hacia otros destinos, como Francia y Turquía. "En total, en España hay al menos 1700 turistas varados, con vuelos pospuestos, según los inscriptos en el registro que llevamos adelante por esta crisis", indicó la funcionaria.

Sobre el operativo de retorno, Wilkinson indicó que hay tres vuelos diarios que viajan a Buenos Aires, de las aerolíneas Iberia, Air Europa y Aerolíneas Argentinas, y que a partir de pasado mañana, cuando comience a regir la restricción anunciada por el gobierno español, deberán manejarse con lo dispuesto por el gobierno de Alberto Fernández. "Estamos trabajando con la gente de Aerolíneas Argentinas para el cronograma".

Al respecto de la salud de los turistas, indicó que no tienen reportes de casos sospechosos ni enfermos. Al mismo tiempo, aseguró que si bien hay miles de casos en España, no hay información precisa sobre si entre los casos hay argentinos que residan en el país porque las autoridades no están haciendo distinciones.

"Sí hemos identificado a turistas con cuestiones de vulnerabilidad, como problemas respiratorios, insulinodependientes o mayores de 65 años", dijo Wilkinson, quien además agregó que por ahora ninguno de los turistas denunció problemas para enfrentar los cargos económicos de permanecer en el país porque a ninguno, hasta el momento, se le extendió la estadía.

A cerca del estado de ánimo de los turistas, afirmó: "Están contenidos, a la espera de novedades. Pedimos que tengan calma porque hay que esperar pero deben hacerlo tranquilos. Es importante que las personas cumplan con las recomendaciones del gobierno español. Que se cuiden, así pueden regresar. Porque si se enferman, no van a poder volver".

Por último, la cónsul destacó que al arribar al país los turistas deberán cumplir con la cuarentena. "Atendemos a los que se sientes desesperados, los contenemos. No es una situación de desborde pero sí es una situación extrema. Dentro de eso, está organizada".