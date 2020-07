El actor demostró su compromiso con las personas en situación vulnerable que la están pasando mal por el parate económico provocado por la pandemia de coronavirus Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

27 de julio de 2020

El fin de semana pasado, Ricardo Darín se sumó junto a su esposa Florencia Basa una iniciativa solidaria que consiste en cocinar viandas de comida -en este caso, un guiso antifrío- para luego distribuir a diferentes comedores o a gente que esté en situación de vulnerabilidad en medio de los rigores económicos generados por la pandemia de coronavirus.

El prestigioso actor se sumó a una movida organizada por una asociación llamada Cocina Solidaria, que se encarga de "unir gente con ganas de ayudar con la gente que más necesita", según la manera en que se presenta en su cuenta de Instagram de la citada asociación.

La mecánica de esta entidad consiste en llevar a diferentes comedores, escuelas, o lugares donde puedan acceder personas en una situación complicada viandas preparadas por una red de voluntarios que elaboran sus platos para ayudar a que menos personas pasen hambre y frío en estos difíciles momentos de la Argentina.

Darín distribuyó el guiso en bandejas de aluminio para que luego se pueda repartir entre las personas que no la están pasando bien en estos momentos Crédito: Instagram

A la lista de los voluntarios que realizan en sus hogares la comida para entregar a Cocina Solidaria se sumaron este fin de semana Darín y su esposa Florencia. Ellos cocinaron un guiso contra el frío que luego distribuyeron en varias bandejitas individuales de aluminio para facilitar su entrega.

La colaboración solidaria del actor de El secreto de sus ojos y de su esposa fue difundida a través de las redes sociales por la misma Bas, que subió a sus historias de Instagram un par de fotos dando cuenta de la generosa acción realizada.

En una de las imágenes subidas, se ve el interior de una olla con un guisado y con una leyenda sobreimpresa: "Salen viandas este finde especial antifrío. ¿Alguien se suma?", escribió la pareja de Darín.

EL guiso antifrío que elaboraron Darín y su esposa luego se entregó luego para ser repartido a una organización llamada Cocina Solidaria Crédito: Instagram

En otra de las fotos es posible ver al propio Darín distribuyendo el guiso en bandejas de aluminio, acompañado por unas palabras en inglés: "With a little help from my friend (con una pequeña ayuda de mi amigo)".

El gesto solidario de Darín para la gente que la pasa mal en estos tiempos se suma a la ayuda que el actor de 9 reinas brinda también a la iniciativa solidaria #SeamosUno, un proyecto en marcha actualmente que busca armar y entregar cajas con alimentos a un millón de familias y personas en situación vulnerable, para poder paliar la urgencia derivada de la pandemia de coronavirus.