El gran gesto de Bad Bunny con un fan argentino que lo conmovió con su historia de vida: “Pensé que era un sueño”

El regreso de Bad Bunny a la Argentina superó todas las expectativas: el puertorriqueño agotó las entradas de las dos fechas que dará en el Estadio Vélez Sársfield en cuestión de horas. En el marco de semejante furor, el emotivo relato de un joven argentino conmovió al cantante puertorriqueño, a tal punto que le regaló dos tickets.

Todo comenzó con la propuesta de la productora a cargo de los conciertos que dará el artista en el país, que decidió lanzar un concurso a través de Twitter para competir por dos entradas para ver a Bad Bunny en Buenos Aires. “¡Contanos tu historia! Dejá en los comentarios de este tuit un recuerdo que tengas en el que haya estado presente Bad Bunny. La que más me llegue al cora se lleva lo que nadie tiene todavía: dos entradas para Bad Bunny en Vélez, ¿les va?”, escribieron desde Lauria Entertainment.

Bad Bunny fan argentino (Foto: Twitter)

Entre decenas de comentarios recibidos, hubo una historia que emocionó a todos. Un usuario llamado Alén (@pelope8735) relató cómo el cantante de trap y reguetón lo acompañó con su música en los momentos más duros de su vida. “Me crucé con el tuit de Lauria comentando en qué se basaba el concurso, fue en ese momento cuando me puse a redactar mi historia”, contó el joven en diálogo con LA NACION.

“Bueno, Benito estuvo presente en muchos momentos de mi vida, cuando estuve triste, cuando nadie me escuchaba, y en los momentos más felices también, pero mí sueño frustrado fue ir a verlo con mi hermano que era fanático”, comenzó explicando Alén en Twitter y continuó: “Yo ya tenía las entradas, estábamos muy contentos, iba a ser el mejor día de nuestra vida, pero un día -cuando yo estaba en el colegio- me llama mi mamá diciéndome que mi hermanito había fallecido en un accidente de tránsito”, reveló Alén en la publicación que subió a sus redes sociales en el marco del concurso.

El joven aseguró que a partir de ese momento, su vida “se vino abajo completamente”, y dijo que no quiso ir al concierto. “Estuve meses sin escucharlo, hasta que decidí volver a hacerlo y fue la mejor decisión de mi vida porque cada vez que lo escucho recuerdo la cara de Gabriel, mi hermanito”, afirmó y agregó: “Ahora ya más grande y con otra cabeza quisiera poder ir al concierto. Cumplir con lo que iba a hacer con mi hermano y sacarme la espina que tengo”.

Bad Bunny fan argentino (Foto: Twitter)

La conmovedora historia de Alén dejó a todos sin palabras y los productores del evento no dudaron en hacerlo ganador de las dos entradas. “Las cosas importantes no pueden llegar así nomás. Hace unos días, les preguntamos por sus historias que los conectaran a Benito. A Bad Bunny le llegó la de @pelope8735 y el mismo Benito mandó el primer par de entradas para el show”, anunciaron una semana más tarde.

Bad Bunny fan argentino (Foto: Twitter)

Como si fuera poco, compartieron un video en el que un misterioso personaje a bordo de un parapente, con una bandera de Puerto Rico, aterriza en el centro del campo de juego del Estadio Vélez Sársfield y abre un sobre con las dos entradas exclusivas para él. “¡Qué locura! ¡Gracias Lauria!”, respondió el afortunado fan.

Bad Bunny tuvo un gran gesto con un fan argentino

Alén tiene 18 años y vive en Morón, provincia de Buenos Aires. En diálogo con este medio, explicó: “Cuando me enteré [que había ganado], sentí una sensación realmente conmovedora. No me esperaba ganar la verdad, había mucha gente escribiendo sus historias, y yo simplemente era uno más escribiendo la mía”.

“Me avisaron por medio de una llamada. No sabía qué responder, pensé que era un sueño”, confesó el joven y agregó: “Cuando la llamada terminó, fui a contarle a mi mamá lo que había pasado”.

Alén, el ganador de las entradas de Bad Bunny (Foto: Gentileza)

Tal como relató en Twitter, a partir de la pérdida de su hermano, el cantante puertorriqueño se convirtió en una persona muy importante en su vida. “Cuando Gabi tuvo el accidente, Bad Bunny dejó de ser un simple artista para mí y pasó a ser una parte de mi historia. Siempre que lo escucho pienso en mi hermano, lo recuerdo cantando sus canciones a todo pulmón”, le dijo Alen a LA NACION.

Ahora que ganó las entradas hasta se anima a fantasear con conocer a su ídolo cara a cara. “Estaría bueno que sea abajo del escenario y poder compartir algunas palabras con él, aunque no tengo muchas expectativas de que eso pase”, aclaró.

El joven reveló además que asistirá al show de Bad Bunny en Vélez Sársfield acompañado de su amigo Hugo, o Wiki, como lo llama cariñosamente. “Él fue una de las personas que más me contuvo y más me apoyó en ese momento”, remarcó Alén.