15 de octubre de 2020 • 10:58

La consigna del programa de este miércoles de El gran premio de la cocina consistió en rescatar productos "relegados". Sesos, hígado y mondongo fueron los ingredientes que tuvieron que utilizar los participantes para realizar sus preparaciones e impresionar al jurado conformado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta.

Carina Zampini, la conductora del ciclo, no se mostró muy feliz con el menú del día y los jurados la desafiaron a probar el plato preparado por Chiqui, una de las participantes: un omelette de sesos. "Como yo soy una persona de palabra y dijeron que éste estaba bien lo voy a probar", expresó.

"Sin el prejuicio de que es seso, vos probalo inocentemente", le sugirió Asta. Entonces, Zampini le respondió resignada: "Bueno, dejá de decirlo entonces". Y se dirigió a la participante: "Lo único que te digo, Chiqui, es que si no me gusta no tiene que ver con que no esté bien, es que a mí esto me da impresión".

Luego, la conductora probó un bocado del omelette, no pudo disimular su asco y tomó un vaso de agua. Pizarro acotó: "No te gusta". Zampini explicó su reacción: "No. A ver, si puedo ser clara: no es que tenga un mal sabor, tiene una textura".

La presidenta del jurado le respondió: "Es la misma que..". La conductora no la dejó terminar la frase y le pidió que "no diga nada". Pizarro continuó y aclaró que la textura era la de una "molleja".

Zampini discutió: "La molleja la pongo en la parrilla, le pongo mucho limón, la hago crocantita, que se le haga una crostita que está buenísima". Y agregó, con un gesto de escalofrío, sobre el seso: "No es lo mío. Viste cuando se te mueve el cuerpo así".