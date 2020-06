En medio de los rumores de romance, Petersen y Zampini protagonizaron un simpático episodio en vivo

Los rumores de romance entre Carina Zampini y el cocinero Christian Petersen han sido uno de los temas dominantes de esta nueva temporada de El gran premio de la cocina (eltrece).

Señales de un enamoramiento no faltan: indirectas, miradas y hasta un falso casamiento vivo con beso incluido alimentan la leyenda de romance. Incluso Juan Marconi , coconductor del ciclo, habló del tema en una entrevista con Los ángeles de la mañana : "Me matan si hablo de más, pero algo hay".

Durante el 2019 simularon una boda y al final del episodio la conductora y el jurado cerraron con un tremendo beso. Fuente: LA NACION

Tanto Petersen como Zampini, volvieron a jugar con este rumor en la emisión de ayer, en la que el menú que los cocineros debían preparar involucraba comida callejera que pudiera ser consumida de pie.

Aunque muchos de los chefs fallaron en esta consigna, Zampini insistió con su cumplimiento y le recordó a Petersen que había que hacer una prueba con al menos uno de los platos.

Mientras Zampini charlaba con Damián, uno de los participantes, Petersen se acercó sigilosamente hasta ella mientras degustaba un taco de frijoles. Entonces le avisaron a la conductora y ella, sin darse cuenta, volteó y se lo encontró a escasos centímetros de su cara.

"No me hagas esto, yo no estoy preparada para estas cosas -indicó ella-. Escuchame, ¿caminaste mientras comías? Muy bien, eso es un buen síntoma". Y añadió: "Igual casi me da algo. Mirá si me caía seca en el piso por el susto".

"Te emocioné. ¿O te asusté?", le preguntó Petersen. Zampini no se achicó y respondió: "Me emocioné, ¿cómo me voy a asustar?".