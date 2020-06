El repostero expresó su frustración en la más reciente emisión del ciclo Crédito: Instagram Mauricio Asta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 18:36

El gran premio de la cocina (eltrece) comenzó su octava temporada y ya pasó de todo. Los participantes, que ya estuvieron en programas anteriores y vienen por la revancha, pasan nervios y mucho estrés y eso se nota en el aire.

Pero la intensidad no solo se nota en la cocina sino también en el jurado. El pastelero Mauricio Asta , que comparte el jurado con la cocinera Felicitas Pizarro y el parrillero Christian Petersen tuvo muchas quejas durante todo el programa.

En esta ocasión, Asta denunció algunas injusticias a la hora de probar los platos.

La arepa que le tocó a Mauricio llegó sin huevo e hizo que Asta colpasara. "Ay, Feli, me estás pasando todo lo que tiene menos", sostuvo. Fuente: LA NACION

Durante la jornada de este miércoles el objetivo era "comida callejera" y los platos: tacos , hamburguesas , falafel y corderito en pan pita . La mayoría de ellos salió mal y muchos no tenían todos los ingredientes.

En este contexto, Asta se quejó en varias oportunidades porque sus platos eran los peores de todos: uno le llegó sin papas y otro sin huevo poché. "Me estás pasando todo lo que tiene menos. En la anterior degustación no me tocaron los chips de papas fritas y ahora falta el huevo", le reprochó Asta a Felicitas Pizarro .

Luego, cuando aconsejaba a los y las participantes del equipo rojo respecto de qué hacer con las preparaciones, el conductor Juan Marconi le preguntó: "¿Cómo te sentís? ¿Cómo creés que te ven los cocineros en esta nueva temporada?". Asta, aún sensible pero tomándoselo con humor, exageró: "Me siento ignorado, a nadie le importa mucho lo que pienso".