El olvido de un ingrediente indeseable en la presentación de Jakub indignó a Mauricio Asta Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 10:49

El reality culinario, que va por su octava temporada, se vuelve cada ves más exigente y en esta etapa, los detalles empiezan a importar. En el programa de este miércoles de El gran premio de la cocina, uno de los participantes con menor puntaje, Jakub, tuvo un olvido que enojó a uno de los jurados, Mauricio Asta.

Así empezó la devolución del pastelero: "Jakub, manejaste una buena proporción entre guarnición, salsa y carne, se ve lindo, pero tengo que decirte que hay una cantidad de pimienta que se torna incomible". Y agregó sobre un ingrediente indeseable: "El hilo es un detalle importante que no debe estar".

El participante eslovaco dio su explicación sobre su olvido del hilo que sostenía y daba forma al lomo: "Se me escondió en un momento, creo que estaba abajo o no sé donde estaba, yo estaba sacando el último bife, no había hilo, digo ¿dónde está? Perdón". Pese a las disculpas, el jurado no lo pudo dejar pasar. "Pasó varias veces, no a vos, en general, hay que tener mucho detalle para que no llegue al plato", dijo seriamente Asta.

El hilo de la polémica, utilizado para darle forma al lomo que cocinó Jakub Crédito: eltrece

Jakub compartió el desafío con Damián: consistía en realizar tres versiones de lomo con guarnición y salsa como se hacía en los años 70. Según los jurados, eran platos abundantes y sin medir calorías. En el caso de Jakub, el lomo quedó a punto como se lo pidieron sus examinadores, pero cocido de forma despareja.

Finalmente, Asta le puso un seis a la preparación. "Mi plato llevó el hilo que no me gustó, pero después en general estaba bien logrado", sentenció el pastelero.

La devolución de Christian Petersen sobre el plato también incluyó duras críticas. "Mi salsa está un poco fría", dijo, indignado, el chef. "La recalenté en el último minuto", respondió sorprendido Jakub. El jurado se mostró cansado de las explicaciones: "Mil excusas, una realidad".