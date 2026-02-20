Bad Bunny fue captado en Brasil en plena salida con su novia
Tras sus shows en la Argentina, el cantante se mostró relajado durante una salida con Gabriela Berlingeri; las imágenes
- 2 minutos de lectura'
Bad Bunny atraviesa una etapa consagratoria en su carrera y los logros se acumulan uno detrás de otro. El artista puertorriqueño hizo historia al convertirse en el primer músico en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco íntegramente en español, brilló con una presentación que dio que hablar en el Super Bowl y rompió todos los récords al ocupar, por primera vez, la totalidad del top 25 del ranking Hot Latin Songs de Billboard. A eso se suma el impacto de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que sorprende al público en cada ciudad. En este contexto de éxito absoluto, el artista también llamó la atención fuera de los escenarios al mostrarse paseando junto a su novia, una postal que no pasó desapercibida y rápidamente dio de qué hablar.
Tras sus tres shows inolvidables en el estadio River Plate, Bad Bunny dejó la Argentina y continuó con la intensa agenda de su gira internacional. El cantante viajó rumbo a Sao Pablo, Brasil, donde tiene previsto presentarse este viernes 20 de febrero, en una nueva parada de un tour que no da respiro y genera enorme expectativa.
En medio de esta vorágine de compromisos, el artista también encontró un momento para desconectar y disfrutar de un plan más relajado. Así se lo vio de paseo junto a su novia Gabriela Berlingeri, modelo con quien mantuvo una relación entre 2017 y 2022, y que ahora volvió a acompañarlo en sus recitales, una postal que confirma que el vínculo está muy consolidado y ocupa un lugar especial en su vida.
