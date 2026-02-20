La perturbadora coincidencia entre la muerte de Eric Dane y el papel que lo llevó a la fama mundial

La muerte de Eric Dane a los 53 años generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo y especialmente en los fanáticos de Grey’s Anatomy. El actor conocido por interpretar al doctor Mark Sloan falleció el jueves 19 de febrero, diez meses después de anunciar públicamente que le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Su salud empeoró significativamente en el último tiempo. Patrick Dempsey reveló que “su calidad de vida se estaba deteriorando rápidamente”, puesto que había empezado a perder el habla, estaba postrado en una cama y le costaba tragar. La triste noticia sorprendió a todos, pero hubo algo más: la fecha. Murió exactamente 20 años después de su debut en la serie que lo convirtió en una estrella de Hollywood.

En la producción de Shonda Rhimes, Dane interpretó al arrogante y egocéntrico cirujano plástico Mark Sloan, apodado McSteamy. Si bien se lo mencionó durante la primera temporada, su aparición fue recién en el capítulo 18 de la segunda, titulado Ayer (Yesterday). Quienes vieron la serie recordarán la inolvidable escena en la que se acerca a hablar con Meredith Grey (Ellen Pompeo) y termina en el piso del hospital Seattle Grace luego de recibir una trompada de su exmejor amigo Derek Shepherd (Dempsey).

El primer capítulo de Grey's Anatomy en el que apareció Dane se emitió el 19 de febrero de 2006 y el actor falleció el 19 de febrero de 2026 Captura de video/ ABC

Lo curioso es que el primer capítulo de Grey’s Anatomy en el que apareció Eric Dane se emitió originalmente el 19 de febrero de 2006 y el actor murió exactamente 20 años después, el 19 de febrero de 2026. Este dato no pasó desapercibido y conmovió profundamente a los fanáticos.

La primera escena de Eric Dane en Grey's Anatomy

Dane fue un personaje central en la serie de médicos hasta el segundo episodio de la novena temporada. Su personaje (alerta spoiler) murió a raíz de las profundas heridas que sufrió en el trágico accidente aéreo. Regresó para hacer una participación especial en el décimo episodio de la decimoséptima temporada, donde compartió escenas con Pompeo y Chyler Leigh. A pesar de su salida de la serie, sus excompañeros Patrick Dempsey, Kim Raver, James Pickens Jr., Kevin McKidd y Shonda Rhimes le dedicaron sentidos posteos en las redes en los que recordaron los tiempos compartidos en el set.

Para quienes quieran rememorar el trabajo de Dane, las 21 temporadas de Grey’s Anatomy están disponibles en Disney+.