Santiago se consagró "campeón de campeones" en la novena temporada de El gran premio de la cocina, en medio de lágrimas y gritos Crédito: eltrece

17 de noviembre de 2020 • 09:37

En su novena entrega, El gran premio de la cocina (eltrece) enfrentó a los campeones de todas las temporadas pasadas durante casi tres meses. Este lunes, llegó a su fin: Santiago Albornoz, campeón de la quinta temporada, venció a Julián Tiberio en una esperada y polémica final.

Carina Zampini, la conductora del programa, dio el veredicto del jurado conformado por Christian Petersen, Felicitas Pizarro y Mauricio Asta. "El bicampeón de esta novena temporada de campeones, el cocinero que hoy se consagra campeón de campeones, es Santiago", anunció.

Santiago gritó fuerte "¡Vamos!" y profirió algunos insultos, pero de alegría, mientras se movía frenéticamente. También hizo una corrida agitando los brazos. Gritos, llantos de emoción y papelitos dorados inundaron el estudio. Mauricio Asta, desde la zona de degustación, explicó que al participante le agarró "la chiripiorca". Zampini, a quien se la pudo notar conmovida, exclamó: "¡Bravo! Toda la impulsividad que venía guardando salió ahora".

Por los protocolos de prevención de coronavirus, en el estudio no se pudieron recibir muchos invitados. De la familia de Santiago, solo la madre pudo estar presente. El padre se comunicó por videollamada para felicitarlo.

Carina Zampini anunció este lunes al ganador del reality luego de una dividida elección del jurado Crédito: eltrece

Luego, Petersen tomó la palabra para hablarle a Julián y Santiago: "Los felicito, dieron todo, se rompieron el traste estos tres meses, no la hicieron fácil. Yo creo que son dos grandes cocineros, pero son dos grandes personas, eso me encanta. Tienen un gran presente y obvio un futuro increíble".

Pizarro también los despidió: "A los dos agradecerles, hemos probado cosas deliciosas, los hemos visto crecer un montón, más de lo que ya habían crecido y revalidaron todo el tiempo lo que eran, ante las reglas, ante lo que desde este lado pedíamos, se fueron amoldando. Y lo que más me gusta ver de ustedes es su concentración, su predisposición, sus ganas para mejorar como cocineros, como personas, eso se vio acá. Los felicito a los dos".

Asta saludó a ambos: "Claro, a los dos. Porque realmente llegar a esta instancia es una cuestión de la competencia, ver quién gana y quién no, felicitaciones a los dos por haber llegado. Juli, me encanta tu cocina, los sabores que cocinás, complejos, me encanta tu actitud ante ganar y perder, siempre es igual, es una gran enseñanza para todos en otros aspectos de la vida, grande por eso. Santi cocinás excelente, me encanta tu pasión, tu estudio, tus ganas de dar siempre lo mejor, tu educación y tu respeto con las devoluciones que a veces no son buenas, y cómo te parás ante todos los que te miramos, ante el jurado con tanto respeto".

El menú que consagró a Santiago como campeón estuvo inspirado en sus deseos de viajar al mar y también en sus raíces siriolibanesas. Primero presentó una vieira en mousse de palta como appetizer. Luego, una entrada que consistió en un queso de cabra en masa. El plato principal fue un ojo de bife dry aged, con gremolata de pistachos y vegetales. Para finalizar, hizo un postre de masa filo con ganache y frutas.

Antes de que se diera el veredicto, Pizarro había explicado que la decisión del jurado "no fue unánime" y que fue "la final más difícil y ajustada". Juan Marconi, el coconductor del ciclo, fue el gran ausente de la final ya que, como se explicó la semana pasada (los capítulos se filman varios días antes de su emisión), está aislado por su diagnostico positivo de coronavirus, al igual que Carina Zampini y Felicitas Pizarro.

Este martes comienza la décima temporada del ciclo, que tendrá nuevos participantes. Además, la actriz y conductora Andrea Politti reemplazará momentáneamente a Zampini y la cocinera Jimena Monteverde suplantará a Pizarro.